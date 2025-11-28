Фото: Polisia.kz

В центре Петропавловска сотрудники полиции задержали 18-летнего парня и несовершеннолетнюю девушку из Астаны, сообщает Polisia.kz.

При обыске стражи порядка изъяли у них 3 пакета, в которых находились обмотанные изолентой свертки с порошкообразным веществом. Экспертиза показала, что это синтетическое психотропное средство, известное под названием α-PvP, общим весом свыше 84 гр. Подозреваемым грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.

По данному факту ведется следствие. Молодой человек содержится под стражей, в отношении его подруги избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

В управлении по противодействию наркопреступности ДП СКО отмечают, что в последнее время жители СКО все реже фигурируют в уголовных делах по “закладкам”. С начала года в области стражи порядка задержали 56 “закладчиков”, из них 40 — иногородние. Полицейские убедительно просят не поддаваться на обещания “легких денег” от торговцев наркотиками в социальных сетях.



