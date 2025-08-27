Подростков задержали за хулиганство с LED-экраном в столице

Закон и Порядок
82
Дана Аменова
специальный корреспондент

На данный момент было зафиксировано четыре эпизода аналогичных правонарушений

Фото: Polisia.kz

Несовершеннолетние в Астане уличены во взломе LED-строки, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

В столице полицейские установили четверых подростков, причастных к хулиганским действиям — взлому LED-строки на вывеске одного из зданий.

На данный момент было зафиксировано четыре эпизода аналогичных правонарушений. С подростками провели профилактические беседы в присутствии их законных представителей. Их привлекли к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей.

«Полиция призывает родителей уделять больше внимания контролю за досугом и поведением детей. Правоохранители напоминают: вмешательство в работу электронных устройств, их взлом или размещение на них надписей и изображений, нарушающих общественный порядок, является противоправным деянием», — говорится в тексте обращения правоохранительных органов.

За подобные действия предусмотрена ответственность, установленная законом, вне зависимости от возраста нарушителей. 

#задержание #хулиганство #подростки #LED-экран

Популярное

Все
Свобода возможна лишь в правовом поле
Чистота становится философией жизни
Новую школу построят в Атырау
Экологическому контролю – цифровые инструменты
Прочная основа единства общества
Проезд сделали бесплатным
В зоне особого контроля
Продолжается уборка зерновых
Мусорные завалы поручат разгрести «соседям»
Проверят общежития вузов
Пространство заботы и развития
Все готово к сентябрю
Удачный старт на US Open
Контроль без изоляции
Новый учебный год – новые возможности
Послание Президента 2024: экологическое движение «Таза Қазақстан» объединило более 10,4 млн человек
Вовремя вмешались
Успех страды зависит от работы элеваторов
В зоне ограниченных выбросов
Прогулка по кумысной ферме
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
Больше 20 предприятий Алматы признаны победителями регионального этапа конкурса «Лучший товар Казахстана»
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
Первую в мире «золотую» акулу поймали у берегов Коста-Рики
Уборка идет полным ходом
Сильные дожди ожидаются в большинстве регионов Казахстана
Арину разгромила, а Иге уступила
Казахстан укрепил свой статус международного транзитного хаба
Аэропорты Астаны, Алматы, Шымкента и Актобе станут мультимодальными центрами мирового уровня
Астанчанин оформил миллионные автокредиты на четверых казахстанцев
Определены лучшие пляжи Казахстана сезона 2025
Глава государства провел совещание по бюджету
UFC выбрал нового соперника Шавкату Рахмонову
Водитель наехал на группу детей, трое из них скончались
Программу «Аналар саулығы» запустили в рамках исполнения поручений Президента
Кто поедет в Ливерпуль
Модернизацию объектов энергетики проверили в Степногорске и ЗКО
Золото из Самокова
До конца 2025 года в Казахстане введут обязательную маркировку моторных масел
Гвардейцы впервые стали чемпионами МВД РК по спортивному самбо
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
О погоде в Казахстане на первые дни августа рассказали синоптики
Нацбанк начал валютные интервенции
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
Гвардеец стал призёром конкурса по популяризации наследия Абая
В Астане 125 новобранцев дали клятву Родине
Незаконные постройки снесут в Уральске
Найдены личные вещи членов экипажа пропавшего на Сорбулаке вертолета
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»
Дженнифер Лопес в Астане: что важно знать перед концертом
Дожди и град ожидаются в Казахстане в ближайшие дни
Модернизация на особом контроле
Новый формат срочной военной службы SARBAZ+ запускают в Казахстане
В Павлодаре откроют первую комфортную школу
На концерт Дженнифер Лопес в Ереване потратили $7 млн
«Он сам — музыка»: Димаш спел без оркестра и покорил зал акапелла

Читайте также

Контрафактные сигареты на 1,5 млрд тенге уничтожили в облас…
Пенсионерке вернули похищенные миллионы
Сделать первый шаг
Ради хайпа

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]