Фото: Polisia.kz

Несовершеннолетние в Астане уличены во взломе LED-строки, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

В столице полицейские установили четверых подростков, причастных к хулиганским действиям — взлому LED-строки на вывеске одного из зданий.

На данный момент было зафиксировано четыре эпизода аналогичных правонарушений. С подростками провели профилактические беседы в присутствии их законных представителей. Их привлекли к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей.

«Полиция призывает родителей уделять больше внимания контролю за досугом и поведением детей. Правоохранители напоминают: вмешательство в работу электронных устройств, их взлом или размещение на них надписей и изображений, нарушающих общественный порядок, является противоправным деянием», — говорится в тексте обращения правоохранительных органов.

За подобные действия предусмотрена ответственность, установленная законом, вне зависимости от возраста нарушителей.