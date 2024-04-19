Девятиклассник размещал сообщения о планируемых убийствах в школах Атырауской области

В настоящее время проверяется его причастность к созданию других Telegram-каналов аналогичного характера, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Polisia.kz

Сотрудниками ДП Атырауской области совместно с ДКНБ установлен учащийся девятого класса одной из школ области.

Несовершеннолетний анонимно создал Теlegram-канал, где разместил сообщение о планируемых 21 апреля массовых убийствах в школах Индерского района. Там же он разместил фотографию огнестрельного автоматического оружия, которую скачал в интернете.

В настоящее время проверяется его причастность к созданию других Telegram-каналов аналогичного характера.

По факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма возбуждено уголовное дело. В МВД напомнили об ответственности за ложное сообщение об акте терроризма.

Напомним, что аналогичный случай произошел в Астане: поступил сигнал о том, что в WhatsApp жители города получали странное сообщение - предложение устроить теракт в «Керуене».

В результате отработки этого случая стражи порядка установили 10-летнего школьника, решившего таким образом подшутить над сестрой. К адмответственности привлечены родители мальчика.

