Подросток трижды переехал женщину в Актау: дело закрыли без суда

Происшествия
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Коллаж из фото с места событий Lada.kz. Фото предоставлены родственниками пострадавшей
Дело 15-летнего подростка, который три раза переехал 58-летнюю жительницу Актау, закрыли без проведения судебного разбирательства. Об этом стало известно 9 ноября. Дочери пострадавшей намерены обжаловать решение следствия, передает Lada.kz.

"Этот мальчик переехал мою маму 18 июля, а дело зарегистрировали только 22 сентября. Судебную экспертизу провели в августе. У нас не хотели принимать заявление три дня, а потом один следователь скидывал дело на другого. Расследование с самого начала шло с грубыми нарушениями протокола. Мы с адвокатом написали жалобу начальнику департамента полиции Мангистауской области. Если понадобится, я пойду хоть к областному прокурору, хоть к самому Президенту", - рассказала Джульетта Джамиева.

Дочери пострадавшей сообщили, что по делу не привлекли ни самого подростка, ни владельца машины, поскольку второй является сожителем матери мальчика и не несет за него ответственность.

"Следователь сказал нам, что моя мама получила травмы средней тяжести. Значит, подростка не могут привлечь к ответственности. У мамы сломано пять ребер и повреждены связки на ноге, она не может пройти даже половину микрорайона без одышки и болей. У нас есть свидетели, которые видели, как подросток намеренно проехал по маме колесами. Более того, мама этого подростка рассказала сотрудникам полиции, что перед самим инцидентом у них с сыном случился конфликт и, видимо, ребенок таким образом выместил агрессию. С этим ведь надо что-то сделать?" - добавила Джульетта Джамиева.

Напомним, 18 июля 15-летний несовершеннолетний на автомашине марки Volkswagen Jetta совершил наезд на 58-летную женщину. У пострадавшей диагностировали многочисленные травмы.

Департамент полиции начал расследование по двум статьям: по части 3 статьи 345 Уголовного Кодекса Казахстана "Нарушение правил дорожного движения", а также по части 2 статьи 349 "Допуск к управлению транспортным средством водителя, не имеющего права управления".

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