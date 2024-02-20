Подрядчика оштрафовали за срыв капремонта школы в Акмолинской области

Прокуроры выявили незаконное выделение бюджетных денег на сумму более 27 млн тенге, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Прокуратура Есильского района в ходе проверки капитального ремонта школы выявила незаконное подписание актов выполненных работ на общую сумму более 27 млн тенге.

Подрядчик не соблюдал условия заключенного договора, не выполнил большой объем работ(установка окон, кровли школы), в результате капитальный ремонт школы в установленные сроки не завершен.

— Мерами прокурорского реагирования подрядная организация признана недобросовестным участником госзакупок и за невыполнение строительно-монтажных работ привлечена к административной ответственности с наложением взыскания в виде штрафа в размере 1 380 000 тенге, с лишением лицензии на строительно-монтажные работы, — пояснили в надзорном органе.

В прокуратуре добавили, что должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности. В результате принятых мер на объекте начаты работы.