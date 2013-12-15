Подтверждая статус

[caption id="attachment_17006" align="alignleft" width="300"] фото Юрия БЕККЕРА[/caption]

Кардинальные изменения произошли во всех сферах. Под руководством Главы государства страна сумела провести масштабные социально-экономические и политические реформы. Это позволило Казахстану войти в число 50 наиболее развитых стран мира.

Что касается Алматы, то мегаполис подтверждает статус экономического, финансового, культурного и образовательного центра не только республики, но и всего Центрально-Азиатского региона. В нынешнем году бюджет города составил 359 млрд. тенге – это сравнимо с бюджетами таких государств, как Армения, Кыргызстан, Таджикистан.

Торжественное собрание завершилось праздничным концертом с участием известных творческих коллективов и артистов страны.

Марина МИХАЙЛОВА, Алматы