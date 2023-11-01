Погранпереход из сектора Газа открылся впервые после начала войны

Пограничный переход "Рафах" между сектором Газа и Египтом открыли сегодня, передает Kazpravda.kz со ссылкой на aljazeera.com

Фото: Mohammed ABED/AFP

По данным источника, пограничный переход открыли для пропуска на территорию Египта граждан третьих стран (в их числе и граждане Казахстана), находящихся в секторе Газа, и нескольких десятков жителей сектора, раненых в результате израильских воздушных ударов.

Сообщается, что несколько сот человек, собравшиеся на погранпереходе, прошли через него. По всей видимости, речь идёт об обладателях иностранных паспортов.

Сегодня утром в сектор Газа из Египта въехали десятки машин скорой помощи. Утверждается, что они заберут 81 раненого.