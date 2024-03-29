Покинуть Одесскую и Харьковскую области Украины призвали казахстанцев

Граждан Казахстана призвали покинуть Одесскую и Харьковскую области Украины.

«В связи с растущей напряженностью и нестабильной ситуации с безопасностью в Одесской и Харьковской областях Украины, посольство Республики Казахстан в Украине рекомендует гражданам Казахстана рассмотреть возможность покинуть данные области. Отмечаем, что для выезда из Украины в Казахстан, граждане РК могут воспользоваться двумя наземными маршрутами, через Польшу или Молдову, далее коммерческими авиасообщениями. В случае выезда через Польшу, гражданам Казахстана необходимо иметь шенгенскую визу, для въезда в Молдову виза не нужна», - сообщает посольство Казахстана в Украине.