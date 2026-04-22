На месте спиленных деревьев посадят новые

Инфраструктура
Андрей Кратенко
собственный корреспондент по СКО

Реконструкция улицы Конс­титуции в Петропавловске неожиданно превратилась в эмоциональный экзамен на доверие, прозрачность и любовь к тени в летний зной.

фото автора

В городе сегодня спорят о деревьях. Точнее, о том, что от них осталось. Социальные сети превратились в своеобразный гербарий тревог: видео с пнями, фотографии оголенных участков и вопросы: зачем, почему, а главное – что дальше? Даже сдержанные обычно депутаты не остались в стороне. На внеочередной сессии маслихата прозвучало почти родительское увещевание: «Бережнее надо».

Чтобы сбить градус критики, аким города Серик Мухамедиев вышел с журналистами на улицу Конституции и провел брифинг возле свежих спилов. По версии городских властей, никакой «зеленой зачистки» не происходит.

Есть дендроплан, и в нем каж­дое дерево как пациент с медицинской картой: диагноз, состоя­ние, прогноз. Красным цветом отмечены те, кому, увы, уже не помочь. В Петропавловске насчитали больше 120 тыс. деревьев, из них 20 тыс. – аварийные, остальные либо в удовлетворительном, либо в ослаб­ленном состоянии.

– Ни в коем случае мы не пытаемся превратить Петропавловск в пустыню, – заявил Серик Мухамедиев. – На месте спиленных деревьев мы посадим липу либо татарский клен и ясень. Нашли хорошие саженцы именно липы, пятимет­ровые, с хорошими стволами, с крепкой иммунной системой. Они уже послезавтра прибудут сюда и будут посажены вместо деревьев, которые спилят. Альпийскую горку пересаживаем в сторону библиотеки имени Сабита Муканова. В итоге деревьев на улице Конституции станет больше, чем было.

Многие старые деревья, как утверждают специалисты, сгнили изнутри. Доцент Северо-Казахстанского университета Тимур Зверяченко участвовал в разработке дендроплана, обследовал зеленые насаждения на этом участке. Он сам живет на этой улице и всерьез опасается, что рано или поздно старые деревья станут причиной трагедии.

– Знаете, из чего я исхожу? Мы же не в лесу находимся. Город все-таки. А если во время массовых гуляний вот такое подгнившее дерево рухнет на людей? – говорит он. – Я предлагал дуб и липу. Дуб – это очень мощная порода, ветви не падают. Липа прекрасна тем, что красиво и ароматно цветет. В природе они растут в одном экосообществе, дополняя друг друга.

Власти обещают на месте спиленных деревьев высадить не символические саженцы на выживание, а уже сформированные деревья. Плюс компенсационная высадка в других районах, включая побережье озера Пестрое, которое хотят буквально «зашторить» зеленью от дороги.

#Петропавловск #деревья #саженцы

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]