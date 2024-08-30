Полевая пиццерия, самый острый в мире перец и веганские бургеры

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Что-что, а вкусно и красиво поесть – это алматинский тренд. Жители других городов часто не понимают и не принимают алматинской расслаб­ленности и некой зацик­ленности на пищевых радостях. Видимо, поэтому фуд-фестивалю у нас самое место!

В нынешнем году он проходит уже в третий раз и стал одним из главных событий уходящего лета.

Площадь перед Дворцом Рес­публики превратилась в один огромный дас­тархан с элементами ароматерапии. Яства от пятидесяти шеф-поваров лучших городских ресторанов щекотали ноздри и пробуждали аппетит.

Попробовать все блюда можно было сразу, как говорится, не отходя от кассы, или же забрать с собой и полакомиться гастрономическими изысками дома. Но как удержаться от соблазна и не откусить сочный бургер с пылу с жару, смачно похрустывая огурчиком? Вот и мы не удержались – отобедали вип-фастфудом.

Ну а с собой, конечно же, забрали бесспорную изюминку фестиваля – пиццу из настоящей помпейской печи от маэстро

Николая Романенко. Передвижная пиццерия стала центром притяжения мероприятия. Волшебная печь едет туда, где требует­ся быст­ро и очень вкус­но поесть или удивить гостей. Технология изготовления чудо-печки практически идентична технологии ее прабабушки из древних Помпеев.

Температура внутри 350–400 градусов, а время приготовления правильной пиццы составляет всего 90 секунд. Сам маэстро мало похож на пиццайоло, большее сходство у Николая с героя­ми голливудских фильмов про Джеймса Бонда. Но хобби есть хобби. Надев фартук, Николай, лихо орудуя двумя специальными лопатами, закидывает пиццу в самое пекло, вызывая бурный восторг и овации.

Цель фестиваля, как оказалось, заключается не только в поглощении вкуснятины и проявлении восторга.

Основная задача Almaty Food Fest 2024 – продвижение туристического потенциала города, а также развитие въездного и внутреннего туризма. Также в рамках фуд-феста организаторы провели «круглый стол», посвященный актуальным вопросам развития гастрономии в Казахстане, и даже обсудили проблему дефицита кадров в отрасли и использования локальных продуктов.

В ходе встречи они пришли к выводу о необходимости открытия в Алматы специализированных кулинарных школ и продвижения программ повышения квалификации для действующих шеф-поваров.

Уникальная возможность прикоснуться к многообразию международной кулинарии привлек­ла в Алматы гостей из разных стран, а также дала импульс для продвижения ресторанов города в престижных кулинарных рейтингах, таких как Michelin и The World’s 50 Best Restaurants & Bars.

– Мы впервые в Алматы и прият­но удивлены, что здесь очень много ресторанов и город готов к тому, чтобы выйти на мировой рынок гастрономии, – отметила президент Gault & Millau Georgia Миа Куправа. – В этой поездке мы оцениваем потенциал города как очень высокий и готовы рассмотреть открытие рейтинга Gault & Millau в Казахстане. Это будет способствовать развитию гастрономического туризма в стране.

Нынешний фестиваль объеди­нил более 50 ресторанов, представляющих национальные кухни мира, а также более 30 фермеров и производителей handmade-товаров. В течение дня посетители мероприятия также могли насладиться разнообразными гастрономическими конкурсами, мастер-классами, кулинарными шоу и музыкальными выступлениями.

– Для меня это уникальная возможность познакомить гос­тей фестиваля с моей продукцией, которая произведена с большой любовью. Такие фестивали объединяют людей, дают возможность обменяться опытом и впечатления­ми, попробовать новые блюда, а также способствуют продвижению культуры и туристической привлекательности нашего любимого города, – сказала основатель фермы Gala Milk Жулдыз Кожаканова.

Жулдыз и ее команда сегодня одни из немногих, кто производит не просто вкусную и качест­венную продукцию, но и не используют при производстве сахар, ароматизаторы, консерванты и прочие вредности. Свои шедевры они создают исключительно из козьего молока со своей фермы и прочих органических ингредиентов.

А обладатель звезды «Миш­лен» Жером Кустияс отметил, что с удовольствием принял приглашение присоединиться к фестивалю Almaty Food Fest 2024. В особый восторг его привели наши баурса­ки, которые, по его мнению, прекрасно сочетаются с вином.

– Я рад участвовать в таком интересном и вкусном мероприя­тии, – поделился Жером Кус­тияс. – Кухня лучше всего остального отражает культуру, историю и особенности страны. Казахская же кухня очень точно передает величие прошлого.

Мэтр отметил удивительную архитектуру города, величественные горы, а особенно сильное впечатление на него произвели наши люди – их искреннее гостеприимство и отзывчивость.

Все приглашенные эксперты отметили активное развитие пищевой промышленности в регионе. Мало кто знает, но под Алматы массово выращивают грибы и экзотические овощи, разводят вкуснющих креветок и знаменитых кур с черным мясом. Все это позволяет не просто следовать мировым тенденциям и сокращать время и затраты на транспортировку, но и придавать блюдам аутентичность и уникаль­ность, так высоко ценимую иност­ранными гостями.

В рамках фестиваля был не только хлеб, в изобилии организаторы предоставили и зрелища. Мастер-классы, выступления артистов, тематический аквагрим для детей, конкурс барменов и гвоздь программы – барбекю-конкурс среди поваров стран – участниц Шанхайской организации сотрудничества.

Состоялся он впервые, участие в нем приняли повара из восьми стран: Ирана, Казахстана, Китая, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана и Беларуси.

Оценивало мастерство поваров очень солидное международное жюри, в состав которого вошли: обладатель звез­ды «Мишлен» Жером Кус­тияс из Франции, бренд-шеф ресторана Qazaq Gourmet, гид в мире казахской кухни Артем Канцев, президент Gault & Millau Georgia, международный гастрономический эксперт из Грузии Миа Куправа, руководитель управления туризма города Алматы Галия Токсеитова, журналист и ведущий Серик Акишев.

...Ароматный дымок, потрескивание прыгающих на раскаленных сковородах овощей и ошеломительные букеты специй. Повара приступили к делу. Что интересно, для каждого из шефов ингредиенты стали полной неожиданностью. Участникам конкурса необходимо было моментально придумать, что и как готовить из предложенных организаторами продуктов. Судьи оценивали блюда по 100-балльной шкале, делая надбавки не только за вкус, но и за смелость и оригинальную подачу. Теорию о сугубо мужском пьедестале на высоком кулинарном поприще в пух и прах разбили победители конкурса. Первое место у шеф-повара из Ирана Фатимы Ализаде, она получила уникаль­ную возможность пройти стажировку в ресторане со звездой Michelin во Франции, второе занялаНазира Алиматова из Узбекистана, и лишь третье досталось мужчине – бронзовым шефом стал Антон Крупенин из России.

Мероприятие получилось очень продуктивным, организаторам удалось совместить, казалось бы, несовместимое – получить удовольствие, обсудить проблемы отрасли и даже прийти к некоторым решениям. Обнажив острую нехватку кадров, участники фестиваля, радеющие за развитие гастрономической индустрии, поняли, куда и как двигаться дальше.

– На четвертом курсе работают не менее 40% наших студентов, и это нами приветствуется, – поделилась наблюдениями заместитель директора алматинского колледжа индустрии туризма и гостеприимства Лилия Рахимгереева. – А по окончании обучения трудоустраиваем около 80%. Но удержать их сложно, уже через год половина уйдет из профессии. На первых порах зарплата около 200 тысяч тенге, и молодежь подается в курьеры.

...Чем только ни потчевали гос­тей рестораторы, а все же народу нашему близки привычные яства. Самые востребованные блюда у нашего населения – плов, шашлык, манты и румяная выпечка. Длиннющие очереди выстраивались именно к этим палаткам. И вроде все то же самое, ничего необычного, но на открытом воздухе да в хорошей компании еда и пахнет как-то по-особенному, да и выглядит все заманчивее и вкуснее. Или это просто тот самый алматинский вайб?