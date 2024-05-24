Полезные ископаемые незаконно добывали в Актобе

Фото: пресс-служба прокуратуры Актюбинской области

По инициативе природоохранной прокуратуры в Актюбинской области уполномоченный орган провел работу по взысканию с недропользователей ущерба за самовольную добычу общераспространенных полезных ископаемых.

Так, по поручению прокуратуры Управление индустриально-инновационного развития провело наземные маркшейдерские съемки, по результатам которых было выявлено 18 фактов добычи компаниями полезных ископаемых за пределами отведенных им территорий. Благодаря принятым мерам 3 компании добровольно оплатили ущерб на общую сумму порядка 2 млн тенге.

«В настоящее время по 4 компаниям состоялись судебные решения о взыскании ущерба на сумму более 10 млн тенге. Судебные разбирательства по возмещению причиненного ущерба в отношении 11 компаний на общую сумму свыше 500 млн тенге продолжаются», – пояснили в надзорном органе.

В пресс-службе добавили, что вопросы использования недр на контроле прокуратуры.