Поликлиники и больницы занимались приписками

Это наказание за почти 83 тыс. нарушений и приписок. Самое популярное из данного списка – завышение объемов оказанных услуг. Дело в том, что медики приписывают своим пациентам посещения врачей и обследования, о которых те и понятия не имеют.

Фонд социального медстрахования проводит проверки поставщиков медуслуг. Кроме того, он выявляет нарушителей благодаря жалобам пациентов. Ведь сейчас каждый может узнать, к какому врачу его записали и куда направили – на компьютерную томографию, УЗИ или ЭКГ. Для этого достаточно зарегистрироваться в мобильном приложении DamuMed. Если какую-то услугу, указанную в личном кабинете, пациент не получил, то он имеет право пожаловаться в фонд.

Выявив нарушение, фонд дает медорганизации срок на то, чтобы она добровольно вернула деньги за неоказанные услуги. Если этого не происходит, на нее накладывают штраф. Его размер зависит от вида нарушения.