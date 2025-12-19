В действующей системе обязательного автострахования бывают ситуации, когда человек погибает, а его семья – формально «по закону» – может не получить ни тенге. Фракция партии AMANAT выступает против такого подхода и предлагает увеличить страховые выплаты при гибели людей и причинении вреда здоровью. Об этом и не только шла речь на презентации законопроекта по вопросам обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев, перевозчиков транспортных средств перед пассажирами, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов, партия AMANAT

По данным пресс-службы партии, в Комитете по финансам и бюджету Мажилиса Парламента началась работа над законопроектом, который должен кардинально изменить подход к обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев и перевозчиков транспортных средств перед пассажирами.

Члены фракции партии AMANAT предложили не просто увеличить страховые выплаты при гибели людей и причинении вреда здоровью, но и вскрыли глубинные проблемы отрасли – от формального страхования перевозчиков до фактического отсутствия защиты пассажиров в общественном транспорте.

Депутат Мажилиса, член фракции партии AMANAT Нартай Сарсенгалиев заявил, что действующие размеры страховых выплат давно перестали соответствовать реальным жизненным обстоятельствам. Так сегодня, при гибели человека в дорожно-транспортном происшествии, страховая компания выплачивает 2000 МРП – порядка 7 млн тенге.

Депутаты предлагают увеличить эту сумму вдвое. Аналогичный подход заложен и в части выплат при инвалидности: для первой группы – с 1600 до 3200 МРП, для второй – с 1200 до 2400 МРП, для третьей – с 500 до 1000 МРП. Кроме того, предлагается увеличить максимальную выплату за поврежденный автомобиль с 600 до 1200 МРП, поскольку при нынешних ценах на запчасти и ремонт страховое возмещение зачастую не покрывает фактический ущерб, вынуждая людей доплачивать из собственного кармана или брать кредиты.

Далее руководитель фракции партии AMANAT в Мажилисе Елнур Бейсенбаев подробно остановился на ситуациях, которые выглядят юридически корректными, но социально – несправедливыми.

«Вот простая жизненная ситуация. Семья – муж и жена, детей нет. Они 15-20 лет прожили вместе. Происходит ДТП со смертельным исходом, жена остается без мужа. И если она трудоспособная, то страховую выплату за гибель мужа она не получает. То есть человек погиб, но для системы обязательного страхования как будто ничего не произошло. Мы же говорим не о трудоспособности, а о факте гибели человека по вине другой стороны. Человек платил страховые взносы, а его семья может остаться ни с чем. Для общества это выглядит как абсурд», – сказал он.

Отдельно депутат остановился на вопросе тарифных решений, напомнив о резонансном росте стоимости полисов для начинающих водителей.

«Не так давно стоимость полисов для водителей, которые только получили права, выросла в три раза. В Астане доходило до 110-120 тысяч тенге. Это решение приняли без обсуждения с обществом и без диалога с парламентариями. Если бы не депутатский запрос, озвученный в мае этого года, эти суммы так бы и остались, но сейчас они несколько снизились. А теперь, когда мы говорим о повышении выплат людям, сразу звучат аргументы про риски и устойчивость рынка», – сказал он.

В ответ заместитель председателя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мария Хаджиева подтвердила, что действующее законодательство предусматривает страховые выплаты в случае гибели только в пользу иждивенцев погибшего, а трудоспособные члены семьи под эту категорию не подпадают.

Она также отметила, что повышение лимитов выплат без соответствующей тарифной и актуарной увязки невозможно, поскольку за последние годы объем страховых выплат по автострахованию рос значительно быстрее страховых премий, что напрямую влияет на устойчивость рынка.

В этой связи члены фракции AMANAT предлагают изменить действующий порядок страховых выплат родственникам погибших. Если сегодня при отсутствии несовершеннолетних детей компенсация зачастую не выплачивается вовсе, то в новом законопроекте предлагается закрепить норму, согласно которой страховые выплаты в случае гибели человека должны получать его близкие родственники – супруг или родители – независимо от наличия иждивенцев.

По мнению инициаторов, это позволит устранить правовой пробел и вернуть системе обязательного автострахования ее социальный смысл.

При этом в настоящее время страхование ответственности перевозчиков перед пассажирами во многом носит формальный характер и не обеспечивает реальной защиты людей, считает депутат Мажилиса, член фракции партии «AMANAT» Болатбек Нажметдинулы.

«Из 100% автобусов, работающих в стране, 99% не соответствуют техническим требованиям. Не соблюдается режим труда и отдыха водителей, нет тахографов, транспорт эксплуатируется с пробегом в 2-3 млн километров. При этом перевозчики формально застрахованы, но при наступлении ДТП страховые компании находят основания для отказа в выплатах», – сказал он.

По его словам, особую тревогу вызывает сегмент нерегулярных перевозок и микроавтобусов, которые формально не подпадают под требования пассажирских перевозок, но ежедневно перевозят людей, в том числе на междугородних маршрутах.

Отдельное внимание на заседании было уделено системному состоянию страхового рынка. При формальном росте показателей страхование в Казахстане до сих пор не стало полноценным экономическим институтом, подчеркнул депутат Мажилиса, член фракции партии «AMANAT» Берик Бейсенгалиев.

«Страховые премии у нас составляют всего около 0,8% от ВВП, тогда как в странах ОЭСР – более 6%. При этом до 75% премий уходит за рубеж через перестрахование. По сути, мы кормим иностранные рынки, тогда как собственная система страхования остается слабой», – отметил он.

В качестве наглядного примера депутат напомнил о паводках прошлого года, когда из-за отсутствия страхового покрытия государству пришлось направить свыше 60 млрд тенге бюджетных средств, а бизнесу – дополнительно собрать более 200 млрд тенге, что в совокупности составило около 260 млрд тенге вне страховой системы.

По мнению Берика Бейсенгалиева, развитие рынка невозможно без стимулов, и он предложил рассмотреть введение налоговых вычетов по индивидуальному подоходному налогу для граждан и по корпоративному подоходному налогу для бизнеса, в том числе при страховании работников и имущества, что позволило бы расширить добровольное страхование и снизить нагрузку на бюджет при чрезвычайных ситуациях.

Позицию страхового рынка на заседании озвучили председатель Ассоциации страховщиков Казахстана Виталий Веревкин и председатель правления страховой компании Nomad Insurance Даурен Иманжанов. Они заявили, что не возражают против повышения лимитов выплат, но настаивают на комплексном подходе.

«Мы не против увеличения выплат – это справедливо. Но обязательное автострахование сегодня является одним из самых убыточных классов. Делать это без актуарных расчетов и пересмотра тарифов невозможно», – отметил Виталий Веревкин.

Даурен Иманжанов привел конкретные примеры из практики, подчеркнув разрыв между стоимостью полиса и объемом выплат.

«Бывают случаи, когда по одному полису стоимостью 14 тысяч тенге страховая компания выплачивает десятки миллионов. Мы за повышение лимитов, но рынок нельзя ломать односторонними решениями. В противном случае пострадают сами граждане», – сказал он.

Подводя итоги заседания, председатель Комитета по финансам и бюджету Мажилиса, член фракции партии «AMANAT» Татьяна Савельева отметила, что законопроект в целом поддержан Правительством, однако требует детальной проработки. Она подчеркнула, что рабочей группе предстоит провести дополнительные расчеты и рассмотреть варианты поэтапного повышения выплат, чтобы одновременно обеспечить защиту граждан и устойчивость страхового рынка. Работа над законопроектом будет продолжена в рамках рабочей группы с участием депутатов, регулятора и представителей рынка.

Стоит отметить, что в обсуждении приняли участие представители государственных органов, Национальной палаты предпринимателей «Атамекен», Ассоциации финансистов и Ассоциации страховщиков Казахстана.