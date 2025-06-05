Казахстанским читателям известны публикации и книги Эльмиры Сегизбаевой, в которых она выступает как политический аналитик, умеющий точно выявлять основные тенденции общественной жизни нашей страны и зарубежных государств. Дос­тупный язык изложения сочетается в них со взвешенностью оценок событий и деятельности национальных лидеров, формирующих глобальную повестку и оказывающих непосредственное влия­ние на геополитические процессы современности. Публикации Эльмиры Сегизбаевой регулярно появляются в общественно-политичес­ких газетах «President» и «Депутат». Она автор изданий, рассказывающих о феномене политического лидерства и институте парламентаризма: «Алтын қыран», «Қазақстанның үздік депутаттары», «Депутат энциклопедиясы».

В основу книги «Ұлы тұлғалар» легли публикации газеты «President», посвященные лидерам Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Азербайджана, Турции, Египта, Алжира и Таиланда. Расширив и дополнив их, Эльмира Сегизбаева добилась литературной цельности, которая позволяет назвать книгу политической летописью нашего времени. Биография каждого национального лидера дана на широком общественном фоне, что подчеркивает неразрывность их судеб с судьбами народа и государства.

– Известный американский писатель Фрэнк Герберт в одном из своих романов высказал мысль, что мир держится на четырех столпах: познаниях мудрых, справедливости сильных, молитвах праведных и доблести храбрых. Но все они ничто без правителя, которому подвластно искусство управления. Думаю, эта глубокая мысль подходит к концепту моей книги, – отметила Эльмира Сегизбаева.

Стоит особо отметить публицистическое мастерство автора, позволившее создать выразительные политические портреты национальных лидеров. Вмес­те с различными аспектами внутренней политики Эльмира Сегизбаева проанализировала их деятельность на мировой арене, подчеркнув вклад каждого в формирование и укрепление глобальной системы международной безопасности.

Государственные и общественные дея­тели, дипломаты, политологи, присутствовавшие на презентации, положительно оценили книгу «Ұлы тұлғалар». Они сошлись во мнении, что появление подобных работ отражает высокую политическую культуру казахстанского общества и предоставляет читателям прекрасную возможность в доступной форме ознакомиться с многоплановой деятельностью глав государств.