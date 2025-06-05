Политическая летопись современности

Литература
3
Павел Ильин

Выпуск книги «Ұлы тұлғалар» Эльмиры Сегизбаевой приурочен к важному в творческой жизни автора событию – 20-летию работы в журналистике.

фото Игоря Бургандинова

Казахстанским читателям известны публикации и книги Эльмиры Сегизбаевой, в которых она выступает как политический аналитик, умеющий точно выявлять основные тенденции общественной жизни нашей страны и зарубежных государств. Дос­тупный язык изложения сочетается в них со взвешенностью оценок событий и деятельности национальных лидеров, формирующих глобальную повестку и оказывающих непосредственное влия­ние на геополитические процессы современности. Публикации Эльмиры Сегизбаевой регулярно появляются в общественно-политичес­ких газетах «President» и «Депутат». Она автор изданий, рассказывающих о феномене политического лидерства и институте парламентаризма: «Алтын қыран», «Қазақстанның үздік депутаттары», «Депутат энциклопедиясы».

В основу книги «Ұлы тұлғалар» легли публикации газеты «President», посвященные лидерам Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Азербайджана, Турции, Египта, Алжира и Таиланда. Расширив и дополнив их, Эльмира Сегизбаева добилась литературной цельности, которая позволяет назвать книгу политической летописью нашего времени. Биография каждого национального лидера дана на широком общественном фоне, что подчеркивает неразрывность их судеб с судьбами народа и государства.

– Известный американский писатель Фрэнк Герберт в одном из своих романов высказал мысль, что мир держится на четырех столпах: познаниях мудрых, справедливости сильных, молитвах праведных и доблести храбрых. Но все они ничто без правителя, которому подвластно искусство управления. Думаю, эта глубокая мысль подходит к концепту моей книги, – отметила Эльмира Сегизбаева.

Стоит особо отметить публицистическое мастерство автора, позволившее создать выразительные политические портреты национальных лидеров. Вмес­те с различными аспектами внутренней политики Эльмира Сегизбаева проанализировала их деятельность на мировой арене, подчеркнув вклад каждого в формирование и укрепление глобальной системы международной безопасности.

Государственные и общественные дея­тели, дипломаты, политологи, присутствовавшие на презентации, положительно оценили книгу «Ұлы тұлғалар». Они сошлись во мнении, что появление подобных работ отражает высокую политическую культуру казахстанского общества и предоставляет читателям прекрасную возможность в доступной форме ознакомиться с многоплановой деятельностью глав государств.

#книга #Ұлы тұлғалар #President

Популярное

Все
Вернули государству артефакты
Полицейские Жетысу изъяли 54 кг наркотиков
Музыканты и охотники: скворцы в деле
Шымкент – свидетель эпох
Лига плюща осталась мечтою
Плотницкое кредо Даулетбека Джаркимбаева
Новые технологии кардинально меняют подходы
Когда земляки говорят спасибо!
В Семее суд вынес решение о сносе 12 новых жилых комплексов
Дожди с грозами и ветром ожидают казахстанцев в эти выходные
Новая услуга появилась в приложении eGov Mobile
ORDA: триумф во Франкфурте-на-Майне
Бадрисафа Байтурсынова, разыскивая мужа, дважды обращалась к жене Максима Горького
Новый рекреационный парк открыли в Сатпаеве
Таяние ледников – проблема всего человечества
Казахстанская модель шахматного образования признана одной из лучших в мире
Двое казахстанцев зачислены в университеты Лиги плюща
Карин провел встречу с заместителем завотделом пропаганды ЦК Компартии Китая
Нацелены на рост и развитие
Память, звучащая в Слове
Премьер-министр Италии прибыла в Астану
Единый ваучер на кружки и секции для детей начнут выдавать в Казахстане
Токаев дал эксклюзивное интервью катарскому телеканалу Al Jazeera
Магди Макулов: богослов и кази
Новаторская пилотная зона CryptoCity появится в Казахстане
Международная конференция по охране труда и промышленной безопасности стартовала в Астане
Иностранку задержали в аэропорту Алматы
Новые профессиональные праздники появятся в Казахстане
Строительство десяти крупных заводов по производству хлопка начали в Туркестанской области
Костанайская область – лидер РК по производству и экспорту продуктов питания
Служебные собаки Нацгвардии отличились на международной выставке
В Казахстане резко изменится погода
Железные дороги – национальное достояние и стратегический актив страны
Дорога Атырау-Астрахань: завершающий этап
Три перекрестка временно закроют на ремонт в Астане
Будущее – за цифровыми активами
Трассу Жезказган – Петропавловск начали капитально ремонтировать в СКО
Семья – духовный код нации
NASA подтвердило предсказание Стивена Хокинга о конце света
Блогеров арестовали в Астане за неудачную шутку в лифте
Атырауский завод выпустил 100-й грузовой вагон
Жару сменят дожди в Казахстане
Свыше 4 тыс. военнослужащих приняли участие в военном параде в честь 80-летия Великой Победы
Три междугородних автобуса арестовали на трассе в Акмолинской области
Аэропорт Уральска увеличивает количество рейсов
Впервые в Атырауской области для борьбы с саранчой задействуют беспилотники
Авиакомпания Qazaq Air официально меняет название
Начались масштабные работы по благоустройству Талдыкоргана

Читайте также

Награждён автор лучшего романа о Казахстане
Что смотрели, слушали и читали казахстанцы по подписке Янде…
Память, звучащая в Слове
Полувековой юбилей книги «Аз и Я» отметили в Алматы

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]