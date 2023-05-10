"Политизировать этот вопрос не стоит" – Кошанов об участии президента в военном параде в Москве

Международное сотрудничество, Мажилис, Россия
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Тусупбекова Лаура
корреспондент

Спикер Мажилиса Парламента Казахстана Ерлан Кошанов высказался об участии президента Казахстана в параде Победы в городе Москве, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Фото: пресс-служба Мажилиса

«9 мая – это праздник, это наша общая история, история всех наших братских государств. Поэтому президент поехал по приглашению президента России. Он принял участие в параде Победы. В первый день он посетил Ржевский мемориал. Вы знаете, в городе Ржеве, защищая Москву, погибли более 22 тысяч казахстанских воинов. Он посетил и почтил память наших героев», – отметил спикер Мажилиса, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах.

Также он подчеркнул, что политизировать этот вопрос некорректно.

«Главы всех братских государств были на этом параде. Думаю, это дань уважения нашим дедам, отцам, погибшим на войне. Считаю, что политизировать этот вопрос не стоит. Из Казахстана на войну ушли 1 млн 200 тысяч человек. Половина из них не вернулась. Многие из них похоронены в России», – обозначил Кошанов.

 

 

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