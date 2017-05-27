Полицейские Шымкента нашли избивавшего ребенка лопатой мужчину
Мужчину с видео об избиении ребенка лопатой нашли в Шымкенте, сообщает телеканал ТВК.
По данным СМИ, мужчину 1968 года рождения с четырехлетним сыном доставили в Енбекшинский РОВД. Выяснилось, что оставить ребенка некому. Мать бросила их почти сразу после рождения. Житель Шымкента работает по найму и всегда берет ребенка с собой. Ролик предположительно был снят на одном из таких объектов.
По словам полицейских, они накормили мальчика, он чувствует себя хорошо. Подробнее будет известно после детального опроса задержанного.
Напомним, 25 мая в Сети появилось видео, на котором отец избивает мальчика лопатой. Как утверждал анонимный доброжелатель, отец избивает сына каждый день и даже бьет кирпичом по лицу. Затем ставит ребенка на несколько часов под холодную воду.
Полицейские возбудили уголовное дело по статье "Истязание".