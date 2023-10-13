Полицейского начальника посадили на 8 лет за получение взятки в Костанайской области

Скандалы
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Начальника районного отдела полиции и двух его подчиненных осудили за коррупцию в Костанайской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Денисовского районного суда.

Фото: polisia.kz

Начальника отдела полиции Денисовского района Ш., начальника ОМПС Б. и старшего инспектора СГПП районного ОП У. судили по пунктам 1, 2 части 3 уголовной статьи 366 –получение взятки лицами, занимающими ответственную государственную должность в правоохранительных органах путем вымогательства, в группе лиц по предварительному сговору.

«Ш. дал указание Б. и У. встретиться с генеральным директором ТОО «П» и КХ «А» и потребовать взятку пшеницей за непривлечение к административной ответственности водителей и механизаторов товарищества и крестьянского хозяйства, когда они проводили зерноуборочные работы и перевозили зерно.

Гендиректор ТОО, опасаясь срыва сроков уборочной компании, согласился на взятку – около 30 тонн пшеницы. 

В тот же день Б. и У. продали ее за более чем 3 млн тенге. 

Подсудимые вину не признали.

С учетом личности, характера и степени общественной опасности совершенного деяния, всех обстоятельств по делу суд назначил Ш. 8 лет лишения свободы.

Б. и У. получили 7 лет заключения с пожизненным запретом занимать должности на госслужбе.

Бывшие стражи порядка будут отбывать наказание в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Ш. лишили звания полковника полиции, Б. – подполковника полиции и У. – капитана полиции.

Приговор не вступил в законную силу.

 

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