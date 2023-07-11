Полицейского в Костанае подозревают в распространении наркотиков: ряд начальников в ДП лишились должностей

В Департаменте полиции Костанайской области рассказали о кадровых решениях, принятых после громкого задержания полицейского, подозреваемого в распространении наркотиков, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИА «Казинформ» .

Фото: polisia.kz

Напомним, 5 мая 2023 года сотрудники Департамента Комитета национальной безопасности по Костанайской области и управления собственной безопасности ДП Костанайской области задержали полицейского по подозрению в распространении синтетических наркотиков.

«По итогам проведения служебной проверки 1 сотрудник полиции уволен: непосредственно тот, кто совершил уголовное правонарушение. Еще 5 были освобождены от занимаемых должностей. Остальные сотрудники понесли дисциплинарные взыскания, в зависимости от тяжести совершенного дисциплинарного проступка», – прокомментировал первый заместитель начальника Департамента полиции Костанайской области Алексей Милюк.

Что касается заместителя начальника управления по кадровой работе Ардака Ынтыкбаева, он уволен из органов внутренних дел по достижению предельного возраста, то есть вышел на пенсию, начальник управления по кадровой работе Куаныш Дюсебаев – в связи с переходом на новое место работы.

«Также 2 руководителя управления по борьбе с наркобизнесом освобождены от занимаемой должности. В том числе освобожден от занимаемой должности начальник управления полиции города Костаная и его заместитель по оперативной работе. Задержанный сотрудник находился в подчинении начальника отдела по противодействию наркобизнесу. Он также освобожден от занимаемой должности», – добавил Милюк.

Но как оказалось, вышеуказанные сотрудники ДП, кроме задержанного за торговлю наркотиками полицейского, не уволены, а просто освобождены от должностей и находятся в распоряжении Департамента полиции. На это дается 2 недели.

«Им будут представлены должности в системе ДП Костанайской области. Но будут предложены другие варианты с понижением по должности», – подытожил Милюк.

Сейчас расследование продолжается и находится в введении департамента Комитета национальной безопасности.