Полиция Казахстана перешла на усиление

МВД принимаются меры по обеспечению правопорядка и безопасности в период подготовки и проведения республиканского референдума, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Со 2 октября личный состав органов внутренних дел переводится на усиленный вариант несения службы. Совместно с госорганами будут проведены комиссионные обследования участков для голосования на предмет их технической укрепленности, пожарной безопасности и антитеррористической защищенности.

Сотрудники полиции с момента завоза избирательных бюллетеней будут нести службу на избирательных участках. Также полицейские будут задействованы в сопровождении избирательной документации.

Всего по стране охрану общественного порядка будет осуществлять порядка 33 тысяч сотрудников, из них на избирательных участках 18 тысяч.

Органами внутренних дел принимаются все меры, чтобы голосование прошло в корректной и спокойной обстановке.

