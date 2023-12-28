Полиция проверила информацию о "волках в акмолинских селах"

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Аменова Дана
Корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

На публикацию о волках, заходящих в села в Зерендинском районе Акмолинской области, отреагировали в полиции, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

В своем обращении в Instagram-паблике Kokshenews некий мужчина утверждает, что в селе Викторовка Зерендинского района Акмолинской области убиты 2 волка. По словам мужчины, хищники уже якобы заходят в села. Он призвал акмолинцев беречь родных и хозяйство.   

«Ближе к Атбасару тоже ожидайте, потому что много сайгаков и косуль пришло в нашу сторону. Поэтому скорее всего волки тоже придут в эту сторону. Поделитесь этим видео и по возможности оставайтесь дома», — предупреждает автор ролика.

Отдел полиции Зерендинского района изучил публикацию.

«Факты нахождения волков на территории Зерендинского района или убитых в селе Викторовка являются вымышленными и не нашли своего подтверждения. Просим жителей Акмолинской области сохранять спокойствие и доверять проверенным источникам», — отметили в ОП. 

Напомним, совсем недавно волк покусал троих женщин в Каркаралинске. У убитого животного обнаружили бешенство.

 

 

#полиция #Акмолинская область #видео #волк

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