Полиция проверила информацию о "волках в акмолинских селах"

На публикацию о волках, заходящих в села в Зерендинском районе Акмолинской области, отреагировали в полиции, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

В своем обращении в Instagram-паблике Kokshenews некий мужчина утверждает, что в селе Викторовка Зерендинского района Акмолинской области убиты 2 волка. По словам мужчины, хищники уже якобы заходят в села. Он призвал акмолинцев беречь родных и хозяйство.

«Ближе к Атбасару тоже ожидайте, потому что много сайгаков и косуль пришло в нашу сторону. Поэтому скорее всего волки тоже придут в эту сторону. Поделитесь этим видео и по возможности оставайтесь дома», — предупреждает автор ролика.

Отдел полиции Зерендинского района изучил публикацию.

«Факты нахождения волков на территории Зерендинского района или убитых в селе Викторовка являются вымышленными и не нашли своего подтверждения. Просим жителей Акмолинской области сохранять спокойствие и доверять проверенным источникам», — отметили в ОП.

Напомним, совсем недавно волк покусал троих женщин в Каркаралинске. У убитого животного обнаружили бешенство.