Полиция расследует дело о продаже новорожденного в Актобе

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Полицией Актюбинской области возбуждено уголовное дело по факту продажи новорожденного, передает корреспондент Kazpravda.kz

Как сообщается в ДП региона, заведено уголовное дело о продаже ребенка в родильном доме. Проводятся необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств и причастных лиц.

Расследование продолжается, добавили в ДП.

Ранее сообщалось, что в 2023 году было возбуждено 19 уголовных дел по продаже детьми. В МВД отметили, что случаи продажи детей связаны с невозможностью некоторых семейных пар иметь детей.

За торговлю детьми полагается срок до 18 лет лишения свободы.