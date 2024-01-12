Полиция столицы предупредила горожан о новом виде мошенничества

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От имени пострадавших приходит просьба одолжить деньги. При этом указываются реквизиты банковских счетов третьих лиц. Если Вы получили от знакомых такого рода сообщения, перед отправкой денег необходимо убедиться, что это не мошенники.

"В этой связи предупреждаем и призываем граждан не переходить по сомнительным ссылкам, которые тиражируются, как правило, в виде розыгрыша призов, голосования за детей, опросника по любым темам, а также ни в коем случае не вводить свои личные данные", - говорится в сообщении департамента полиции.

Если Вы случайно прошли по подозрительной ссылке, можете проверить наличие параллельного доступа к вашему WhatsApp-аккаунту, зайдя в “Настройки” и перейдя во вкладку “Привязанные устройства”. Если в данной вкладке отобразится неизвестное устройство, которое Вы не привязывали, немедленно осуществите выход из данной сессии. Лучше всего включите двухшаговую проверку, чтобы усилить защиту своего аккаунта.





