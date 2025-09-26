– Этот проект, – заявил первый капитан сборной суверенного Казахстана Аскар Кожабергенов, – поможет казахстанскому футболу поднять качество игры номер один в стране на более высокий уровень. В любом случае, талант­ливые игроки – а здесь собраны именно такие подростки – будут востребованы в командах мастеров. Некоторым из них придется защищать честь страны на международных соревнованиях. Вспоминаю свою юность. Нашей академией были спортивные интернаты. Для меня настоящей футбольной школой стала школа-интернат в Алматы (ныне РКС). Отсюда вышли многие известные игроки казахстанских клубов: Фанас Салимов, Сергей Пасько, Игорь Авдеев, Эдуард Глазунов, Мурат Тлешев, Ербол Жумаскалиев, Алибек Булешев и другие. Верю, что и академия в Талгаре, имеющая статус ФИФА, станет кузницей кадров для Казахстана.

А почему нет? Ведь есть же положительные примеры в рес­публике. Например, академия «Кайрата» сегодня считается лучшей по подготовке резерва. Ее воспитанники играют в командах мастеров. И не просто выступают, но исполняют ведущие роли в своих клубах. Назовем фамилии некоторых из них, выступающих в Премьер-лиге Казахстана. «Актобе» сейчас представляют Данияр Усенов, Галымжан Кенжебек, Вячеслав Швырев, Алибек Касым. В кызылординском «Кайсаре» на ведущих ролях – Айбол Абикен, а также Марлен Айманов. Цвета «Елимая» из Семея ныне защищает игрок сборной Рамазан Оразов, который выступал еще за латвийский «Даугавпилс» и датский «Силькеборг». Особо отметим Нуралы Алипа, выступающего в «Зените» из Санкт-Петербурга.­ И таких выпускников кайратовской школы немало, причем самое главное – они выступают и за свой родной клуб. Уже доросли до сборной Казахстана Адилет Садибеков, Дамир Касабулат, Темирлан Анарбеков и тот же Дастан Сатпаев, чье имя стало нарицательным не только для болельщиков, но и простых граж­дан, не связанных со спортом.

Недавно случайно подслушал разговор двух мам, которые как раз обсуждали, в какую секцию отдать сыновей. Одна сразу сказала: «На футбол!». «Почему на футбол?» – переспросила собеседница. «Потому что там играет Сатпаев. Мой Артем тоже хочет играть сначала в «Кайрате». А там глядишь – и в английскую Премьер-лигу будет открыта дорога». Смешно? Нисколько. Это реальность!

Подобных разговоров можно привести множество. Сами мальчишки об этом грезят. Как в стране заговорили о Сатпаеве, так заметно и в регионах прибавилось ребят, которые хотят играть в футбол. Сегодня многие родители штурмуют академию «Кайрата». Об этом недавно рассказали тренеры, работающие в клубе. Здесь очередь на просмотр! Академия действительно стала кузницей кадров для команд мастеров. Снова обратимся к примерам. В двери основного состава «Кайрата», дошедшего до общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, стучатся Рамазан Багдат, Даулет Орынбасар, Исмаил Бекболат и другие. Подвигом можно назвать дебют в Лиге чемпионов 18-летнего вратаря алматинского клуба Шерхана Калмырзы. Он точно не виноват в пропущенных голах в своей дебютной встрече на международном уровне. Сделал несколько хороших сейвов и спас команду от более крупного поражения.

Здесь уместно было высказывание заслуженного тренера РК по футболу, ветерана «Кайрата» Виктора Георгиевича Каткова:

– Примером для академии ФИФА должна служить именно кайратовская академия. Она входит в десятку лучших в Европе.­ С детьми работают бывшие игроки.­ Многие из них – тренеры с опытом. И тут сесть преемственность поколений. Не случайно учебные центры названы в честь легенд «Кайрата» – Тимура Сегизбаева, Сергея Квочкина и Евстафия Пехлеваниди. Все они оставили заметный след в казахстан­ском футболе. Воспитанники клуба чтят память о них. И в День знаний обязательно вспоминают их футбольные подвиги.

– У нас учат Родину любить, – вступает в разговор вратарь «Кайрата» 70-х годов Куралбек Ордабаев, работающий до сих пор в родном клубе. – Ведь в кайратовской академии сегодня занимаются около двух тысяч детей. Причем подопечные есть не только в Алматы, но и в шести других городах Казахстана. Конечно, спортивная составляющая – это главное. Но нельзя забывать и о воспитательной работе. Каждый занимающийся в академии ребенок должен стать достойным гражданином своей страны. Для этого мы организовываем всевозможные мероприятия – это викторины, встречи со знаменитостями, посещение театров, коллективные выезды, экскурсии по достопримечательностям города. Наши дети из интерната участвуют во всех городских мероприятиях. Например, в нынешнем году они высаживали деревья, участвовали в предметных олимпиадах. Это стало возможным благодаря тому, что в клубе по договору работают психологи, преподаватели казахского и иностранных языков. Словом, все взаимосвязано. Как правило, хороший игрок – это и дисциплинированный, с широким кругозором человек.

– Сегодня с завистью смотрю на наших юных футболистов, – сказал нам Алаш Утеушев, который также выступал в 80-е годы за «Кайрат». – В их распоряжении футбольные поля, хорошая экипировка, добротные мячи. Наше поколение шлифовало свое мастерство на улице, на асфальте, на пустыре. Не было ни настоящих бутсов, ни кожаных мячей. Играли резиновыми мячами, на ногах – китайские или вьетнамские кеды. Или даже босиком бегали… Но, несмотря на это, было огромное желание участвовать в мальчишеских баталиях. Тогда это был всесоюзный турнир «Кожаный мяч». Он, кстати, и предопределил судьбу многих ребят, которые выступали за свой аул, город, область. А лучшие из лучших брались на заметку и приглашались на просмотр в главную команду республики – «Кайрат». Я помню свой приезд в Алма-Ату. Тогда словно оказался в сказке. Три десятилетия назад я ощутил подобное еще раз. В составе делегации «Кайрата», где я работал, посетил академию знаменитой испанской «Барселоны». Вот это класс! Но сегодня наша республика тоже может похвастаться таким размахом в футболе. Академия «Кайрата» ничуть не хуже академий других известных клубов Европы. Надеюсь, высокую марку будет держать и это учебное заведение, которое сегодня официально распахнуло свои двери для самых талантливых мальчишек. Думаю, оно станет одним из лучших по подготовке резерва.

Не раз приходилось слышать, что там, где двухразовые тренировки, и результат выше, футболисты более мастеровитые. Это еще раз подтвердил заслуженный тренер РК Азат Нильдыбаев:

– Двадцать четыре года тому назад отдельные руководители спорта республики при поддержке­ футбольных функцио­неров приняли волюнтаристское решение закрыть отделения футбола в интернате (в то время РСОШИСП – республиканская средняя общеобразовательная школа-интернат спортивного профиля; ныне – РКС). И теперь при поддержке ФИФА мы возвращаемся к старому. Академии, на мой взгляд, – это те же интернаты, где дети разных возрастов живут одной семьей, вместе тренируются по два раза в сутки, получают соревновательную практику. И эта централизованная подготовка при хорошем медицинском обслуживании, правильном питании, подкрепленная научной работой, обязательно даст положительные результаты. Во-первых, у этих ребят выше функцио­нальная подготовка. Во-вторых, выступая вместе несколько лет, ребята становятся тактически грамотнее. В третьих, это готовая сборная по-своему возрасту. Их взаимосвязь на поле, обращение с мячом намного выше, чем у тех, кто не часто вместе играют. Это я знаю из своего личного тренерского опыта.

Главный вывод – подобные учебные заведения необходимо открывать во всех регионах страны. Нужно взять на вооружение, как сказал Азат Нильдыбаев, старую методику подготовки спортивного резерва. Первым ее на практике применил известный тренер СССР Валерий Лобановский. Уже не секрет, что той методикой пользуются многие евро­пейские страны, и их команды – на передовых позициях.

– Новая академия футбола, имею­щая статуc ФИФА – Международной федерации футбола, расширяет мир наших надежд и притязаний, – отметил генеральный секретарь Федерации футбола Казахстана Давид Лория. – Она будет воспитывать и готовить новых звезд, способных вывести казахстан­ский футбол на новый уровень. И в этом мы не сомневаемся.