Польша рассматривает возможность закрытия всех погранпереходов на границе с Белоруссией

Политика
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В настоящее время между странами остаются открытыми лишь два пункта пропуска, передает Kazpravda.kz

Фото: Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

Польша рассматривает возможность закрытия всех пропускных пунктов на границе с Белоруссией, заявил в субботу польский министр иностранных дел Радослав Сикорский, на которого ссылается Интерфакс.

«Учитывая действия Беларуси, мы рассматриваем возможность закрытия всех пограничных переходов», - сказал глава МИД в эфире новостного телеканала TVN24.

«Сейчас мы выясняем, вредно ли это для экономики», - добавил Сикорский.

Польша к настоящему времени закрыла все пункты пропуска на границе с Белоруссией, кроме Кукурыки (Козловичи на белорусской стороне), пропускающего грузовики, и Тересполь (Брест), работающего на пропуск только легкового транспорта и пассажирских автобусов.

#граница #Беларусь #Польша

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