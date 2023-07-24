Полсотни мячей намеревался закупить спортклуб, планируя выложить за них 2,5 млн тенге бюджетных средств

Ценники на футбольные мячи в интернет-магазинах, предлагаю­щих товары для спорта, начинаются от двух тысяч тенге. Так, в одном из них представлены 40 различных моделей. Стоят они от 2 490 до 38 490 тенге. За одним исключением – мяч футбольный Uniforia Finale Pro фирмы Adidas, который использовался в полуфиналах и финале крупнейшего европейского футбольного турнира. Бесшовная технология термоклейки, эффектная графика и подарочная коробка в комплекте обойдется покупателю в 114 490 тенге. На странице другого магазина – еще один профессиональный мяч этой же фирмы стоимостью 49 990 тенге. Покупателей предупреждают, что партия лимитированная и ожидается рост цен. Видимо, на такие предложения, планируя потратить 50 тыс. тенге на каждый мяч, и ориентировалось руководство спортклуба, причем обычного клуба для развития массового спорта.

Как отметили в антикоррупционной службе по ЗКО, медианная цена на данный товар составляет 5 900 тенге. После рекомендации департамента спортивным клубом пересмотрена закупочная стоимость товара. Предотвращено неэффективное использование бюджетных средств на сумму свыше 2 млн тенге.

В ходе мониторинга плана государственных закупок выявлены и другие факты завышения закупочных цен. Так, Центр досуга планировал приобретение 30 ноутбуков по цене 550 тыс. тенге за штуку на общую сумму 16,5 млн тенге. При этом медианная цена на данный товар с учетом заявленной технической спецификации составляет 219 тыс. тенге.

В целом с начала года в результате антикоррупционного мониторинга планов государственных закупок уменьшена закупочная стоимость товаров на 1,9 млрд тенге.