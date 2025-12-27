По итогам 2025-го такую поддержку получили 26 798 человек, что на 42,3% меньше в сравнении с прошлым годом. Об этом на брифинге в филиале СЦК сообщила руководитель городского управления занятости и социальной защиты населения Жанат Утебаева.

Снижение количества нуждающихся семей стало результатом системной работы по повышению уровня занятости и доходов населения. Если год назад адресную соцпомощь получали почти 46 тыс. человек, то сегодня этот показатель сократился поч­ти вдвое.

– Важно понимать, что АСП – это временная мера поддержки для мало­обеспеченных семей, а не постоянная выплата, – отметила Жанат Утебаева. – Получатели делятся на условных и безусловных. С гражданами, получающими условную помощь, заключается соглашение. При увеличении доходов они исключаются из спис­ка получателей.

Положительная динамика наблюдается и на рынке труда. Уровень безработицы в городе снизился до 4,7%. В течение года более 53 тыс. человек получили консультационную и практическую поддержку специалистов, были трудоустроены на постоянные и субсидируемые рабочие места, а также направлены на профессиональное обучение.

Особое внимание уделяется трудоустройству молодежи. Уровень молодежной безработицы снизился с 3,5 до 2,9%. Всего в этом году работу получил 27 781 человек, из них 3 234 – на вновь созданных рабочих местах.

Среди получателей адрес­ной социальной помощи 7 400 человек относятся к трудоспособному населению. Из них 3 840 уже имеют постоян­ное место работы, еще 163 человека участвуют в активных мерах государственной программы занятости.

Как отметил руководитель отдела социальной защиты Карьерного центра Шымкента Зухриддин Давлетов, значительную роль в повышении доходов семей сыграли меры по развитию самозанятости и профессиональных навыков.

– Есть семьи, получившие безвозвратные государственные гранты, – прокомментировал Зухриддин Давлетов. – Граждан без профессии мы направляем на курсы профессионального обучения и затем трудоустраиваем. В результате совокупный доход на одного члена семьи превышает черту бедности.

В городе реализуются и социальные инициативы для уязвимых категорий населения. Для пенсионеров открыты оздоровительные центры с кружками и программами активного досуга, а для людей с ограниченными возможностями действуют специальные программы реабилитации.

Специалисты отмечают, что сокращение числа получателей АСП напрямую связано с ростом занятости и улучшением уровня жизни горожан, что стало итогом комплексного и системного подхода к социальной политике в мегаполисе.