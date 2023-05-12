Получение удешевленного топлива облегчают для фермеров Казахстана

Функционал распределения удешевленного топлива появился в системе gosagro.kz, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства Казахстана.

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Сейчас в пилотном режиме заявки на ГСМ подают фермеры Костанайской и Жамбылской областей. Апробация режима должна исключить возможные ошибки при дальнейшем использовании функционала.

«Автоматизированный процесс в Единой государственной информационной системе субсидирования (ЕГИСС) позволяет также сформировать карты полей на основе данных АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары». Площадь обрабатываемых земель обрисовывается автоматически посредством космических снимков и отображается для фермера на портале аgroopen.kz», – отметили в МСХ.

Интеграция с государственной системой субсидирования функционирует в том числе для внедрения встречных обязательств, продолжили в ведомстве, напомнив об отмене требований по оцифровке карты полей до 31 декабря 2023 года. До этого времени фермерам необходимо откорректировать данные полей в соответствии с правоустанавливающими документами.

«В gosagro.kz также реализован функционал «блокировки» электронных счетов-фактур (ЭСФ), которые поданы на субсидии. Ранее в частной системе такой механизм отсутствовал, что создавало возможность для отзыва ЭСФ и различных манипуляций. Имеются факты, когда один и тот же субъект, через отзыв ЭСФ был просубсидирован в частной системе несколько раз. В ЕГИСС такая возможность полностью исключена, а значит бюджетные средства, направленные на господдержку фермеров, используются эффективно и по назначению.

Так, с момента открытия приема заявок в системе согласно правилам субсидирования фермеры по всей стране подали 28 447 заявок, зарегистрировано 20 767 пользователей. Согласно «Листу ожидания» одобрено (выплачено) заявок на 57,7 млрд тенге», – обозначили в Минсельхозе.

По субсидированию процентной ставки в системе зарегистрировано 355 финансовых институтов (Аграрная кредитная корпорация, КазАгроФинанс, банки, кредитные товарищества), которые подали 2 891 заявку в управления сельского хозяйства, 16,3 млрд тенге субсидий выплачено, заявки еще на 22,4 млрд тенге одобрены и ожидают оплаты.

Таким образом, через новую систему gosagro.kz обработаны, одобрены и частично оплачены заявки на 96,5 млрд тенге.