Полвека с песней!

Культура
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Любовь Доброта
собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

Хор ветеранов «Ардагерлер» отметил 50-летний юбилей

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Надежда Федотовна Тихонова – старожил шымкентского хора ветеранов «Ардагерлер», поет в нем 32 года. Обычно новички приходят петь, когда выходят на заслуженный отдых. Она же влилась в хор в 51 год. С тех пор ни один концерт не обходится без ее сольного исполнения, а в репертуаре преобладают казахские и узбекские песни.

– На юбилейном концерте я исполнила «Қызыл өрік», – задорно смеется Надежда Федотовна. – Но моим звездным часом стало исполнение «Жан сау­ле». Если человек поет, то это продлевает жизнь – так поется в этой песне, и я подписываюсь под каждым словом. Не поверите, когда ее пою – зал встает.

Не успеваю выразить свой восторг по поводу энергии и жизнелюбия Надежды Федотовны, как концертмейстер хора – заслуженный деятель искусств Татарстана Рамиль Мубараков представляет Ирину Стрельцову, которая в ближайшие дни отметит 90-летний юбилей.

– В 90 лет можно петь на сцене?! – мне не удается скрыть удивление.

– Еще как можно! Ирина Дмитриевна не только поет песни и частушки, но еще и танцует. Оказывается, если душа горит, то в любом возрасте можно и петь, и танцевать, – говорит Рамиль Мубараков.

Жизнь участников хора яркая и насыщенная. Их всюду любят и ждут: они выступают на театральных подмостках, во Дворце культуры, на импровизированной сцене в парке. Большинство мероприятий, проводимых в городе, проходит с участием хора ветеранов. Без него невозможно представить проведение Рождественских встреч, Масленицы, Дня славянской письменности или любого другого праздника. Любителей послушать русские народные, патрио­тические песни, любимые мелодии прошлых лет всегда много.

Народный хор ветеранов в Шымкенте создали в 1975 году. Это была идея и инициатива работников Дома культуры металлургов. Пели в нем сотрудники свинцового завода. Первый концерт дали 5 мая 1975 года, приурочив его к 30-летию Победы в Великой Отечественной войне. Пары афиш, расклеенных в поселке свинцовиков, хватило, чтобы обеспечить в зале аншлаг.

Первые 30 лет руководителем хора была Елена Васильевна Азарова, которая подняла уровень мастерства солистов и исполнителей до заоблачных вершин. Коллектив стал дипломантом первого Всесоюзного смотра самодеятельного народного творчества трудящихся. Дваж­ды прославленный хор подтвердил перед авторитетной и компетентной комиссией республиканского Министерства культуры свое право называться народным.

Елену Азарову сменила Ольга Салангина, руководившая коллективом полтора десятилетия. При ней в
2015-м в столице хор одержал заслуженную победу в Республиканском конкурсе-фестивале, посвященном 70-летию Великой Победы и 20-летию Ассамблеи народа Казахстана. «Бухенвальдский набат» в исполнении коллектива не оставил равнодушными ни зрителей, ни членов жюри, признавших шымкентский хор лучшим.

Столичная сцена оказалась удачной для коллектива. Представленная на одном из фестивалей песня «Ардагелер жыры», слова которой написал председатель совета ветеранов Туркестанской области Женисбек Мауленкулов, а музыку – композитор Сабит Абдраимов, пришлась публике по душе, подкупив глубоким смыслом и мелодичностью. Лучшей наградой для коллектива стало предложение утвердить ее как официаль­ный гимн союза ветеранов Казахстана.

В составе хора ветеранов представители разных национальностей – казахи, корейцы, русские, украинцы, татары, немцы, белорусы, греки. Разнообразен и репертуар – фольклорные (казахские, русские, узбекские, татарские, башкирские и другие), современные, церковные песнопения. Попурри хористы поют на семи языках!

– Секрет долголетия хора предельно прост, – считает Рамиль Мубараков. – Теплые отношения связывают людей, мы общаемся, праздники вместе и дни рождения отмечаем. Душевные отношения благотворно сказываются на творчестве. Думаю, хору уготована долгая жизнь и его история первым полувеком точно не завершится.

#юбилей #50 лет #хор ветеранов #Ардагерлер

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