Помогать по зову сердца

Общество
10
Асет Сыздыков
старший корреспондент отдела общества

Волонтерское движение страны выходит на новый уровень

фото МКИ РК

Инфраструктура поддержки

Генеральная Ассамблея ООН поддержала инициативу Президента РК Касым-Жомарта Токаева и объявила 2026-й Меж­дународным годом доб­ровольцев во имя устойчивого развития. Это подтверждение достижений и уникального опыта развития волонтерского движения в Казахстане.

На государственном уровне воп­росами развития волонтерской деятельности в стране занимается Комитет по делам гражданского общества Минис­терства культуры и информации. К примеру, комитет разрабатывает и реализует программы и проекты. И один из них – гранты для поддержки волонтерских инициатив.

В 2016 году принят Закон «О волонтерской деятельности», который стал крепкой законодательной базой. Были определены основные понятия, цели, задачи, виды волонтерской деятельности, права и обязанности участников. Обозначены и полномочия центральных и местных госорганов в этой сфере, предусмотрена система мер по стимулированию волонтерской деятельности.

– Комитет работает над законодательными инициативами, направленными на улучшение правовых условий для волонтеров. Мы оказываем поддержку волонтерским организациям и разрабатываем механизмы для их эффективного функцио­нирования и взаимодействия с государственными структурами, – комментирует председатель Комитета по делам гражданского общества МКИ Гульбара Султанова.

Комитет сотрудничает с госорганами, местными акиматами, волонтерскими организациями, чтобы создать инфраструктуру для волонтерства. Это включает организацию обучающих программ, тренингов, развитие информационных платформ для обмена опытом и ресурсами.

– Наша цель – создать в стране такую среду, где волонтерская деятельность будет не только поддерживаться на законодательном уровне, но и станет естест­венной частью жизни каждого граж­данина. Мы уверены, что это принесет положительные изменения в социальной и экономической сферах Казахстана, – подчеркнула Гульбара Султанова.

2020-й был объявлен Годом волонтера, что стало новой вехой развития этого движения. Была реализована «дорожная карта» волонтерства, в рамках которой проведено более 350 тыс. мероприятий. В итоге количество добровольцев-активистов увеличилось в несколько раз. Правительством утверждена новая «дорожная карта» на 2024–2026 годы. Основной акцент в ней сделан на развитие отраслевого волонтерства.

– Приняты региональные программы на трехлетний период. Это позволит расширить уровень вовлеченности населения в практику волонтерских дел, – добавила руководитель комитета.

По данным МКИ, сегодня по всей стране действуют 755 волонтерских организаций, количество волонтеров – 275 тыс. человек. Они работают по таким направлениям, как социальное, медицинское, экологическое и зооволонтерство, в сферах образования и медиа, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Добровольные отряды за прошлый год провели 120 тыс. мероприятий, оказали помощь более миллиону казахстанцев.

В стране действует Национальный фронт-офис волонтеров с 20 региональными представительствами. Как сообщила Гульбара Султанова, в прошлом году фронт-офис организовал более 5,6 тыс. мероприятий. Также действует единая онлайн-платформа Qazvolunteer.kz, на которой зарегистрированы более 66 тыс. волонтеров и 3,7 тыс. организаций.

– В прошлом году госорганами совместно с волонтерскими организациями реализовано 55 проектов, 240 инициатив получили малые гранты на их реализацию. Проведено порядка 42 тысяч разноформатных мероприя­тий. Десять тысяч человек прошли обучение по отраслевому волонтерству, – проинформировала председатель комитета.

Одним из ярких проектов стал «Марафон добрых дел», в рамках которого казахстанцами совершено 7 тыс. добрых дел с участием порядка 50 тыс. человек. Волонтеры помогли 7 тыс. животных, высадили 3,2 тыс. деревьев и собрали 240 тонн мусора.

Волонтеры на местах

Наурыз Елемесов – проектный менеджер Национальной волонтерской сети (НВС). Он объясняет, что главная задача НВС – объединение, поддержка волонтеров, налаживание их взаимодействия с госорганами. НВС работает как методический центр, предоставляя консультации и помощь волонтерским организациям. Сегодня в сети 32 члена, которые представлены во всех регионах страны, ведется обучение руководителей региональных фронт-офисов.

– Наши тренеры вели теоретические и практические занятия. Также у нас ежегодно проводится летняя школа волонтеров в Зеренде. Ее участники становятся квалифицированными волонтерами в своей области, – пояснил Наурыз Елемесов.

Обучение охватывает несколько ключевых направлений: основы эффективной коммуникации, организация мероприя­тий, управление временем и работа в команде. Если волонтер помогает детям или пожилым людям, ему предложат специальные тренинги по психологии общения и оказанию первой помощи.

Наурыз Елемесов волонтерством занимается более десяти лет, начинал в Темиртау. Важным моментом в его жизни стала работа в волонтерском центре «Шаңырақ». Этот опыт помог развить навыки лидерства и научиться работать с людьми. Сейчас Наурыз в НВС курирует десять областей, помогая своим коллегам на местах. Он отмечает, что государство поддерживает волонтерские организации социальными заказами и грантами. Так, в Мангистауской области и области Улытау ежегодно выделяются такие заказы, и общественные объединения, среди которых и волонтерские, участвуют в конкурсах.

– Кроме того, существует система малых и больших грантов, которые поз­воляют финансировать волонтерские проекты. В Каргандинской области, например, для поддержки таких организаций предоставляются гранты на сумму от 500 тысяч тенге, – отметил проектный менеджер.

Бекназар Казиев в рядах добровольных помощников – около 17 лет. Начинал в родном селе в Северо-Казахстанской области, помогая одиноким пожилым людям: убирал снег, доставлял продукты. Поступив в вуз Петропавловска, стал помогать многодетным семьям и одиноким матерям, организовывал сбор и доставку продуктовых корзин. Этот опыт привел его к руководству проектом корпоративного наставничества в благотворительном фонде «Дара».

В 2018 году Бекназар стал волонтером программы «Наставники», которая направлена на социализацию детей из детских домов.

– Наставник обязательно должен быть подготовленным и старше 25 лет, – уточняет Бекназар Казиев. – Раз в неделю, обычно это воскресенье, с утра до вечера он проводит время с ребенком. Его задача – адаптировать подопечного ко взрослой жизни, показать, как устроен­ мир вне учреждения, чтобы у того после выхода из детского дома были навыки коммуникации, чтобы он мог самостоятельно устроить свой быт, найти работу, обрести семью.

Наставник и дальше будет готов помочь советом. Бекназар привел свой кейс: в 2018 году он стал наставником 13-летнего мальчика из детдома. Четыре года вел его.

– Сейчас ему 20 лет. Он окончил колледж, получил профессию, отслужил в армии, теперь уже работает и сам себя обеспечивает. Я рад за него и надеюсь, что он обретет свою семью и детей. Мы общаемся, встречаемся, называем друг друга напарниками по жизни, – с улыбкой говорит волонтер.

Сейчас в программе участвуют более 350 наставников. Реализуется она в 17 регионах страны, подключено 21 учреждение.

Помимо работы с детьми, Бекназар Казиев является активным донором крови. В прошлом году он стал обладателем премии «Волонтер года» по направлению здравоохранения.

Три принципа работы

Бекназар Казиев говорит о важности трех принципов, на которых строится волонтерская деятельность. Это безвозмездность, добровольность и служение обществу.

– В нашем обществе очень хорошо развито понятие «асар». Когда приходит беда, мы быстро мобилизуемся и помогаем тем, кто оказался в сложной ситуации. Показателен пример прошлогодних паводков, когда все волонтеры сплотились и выступили слаженно. При этом наша деятельность не оплачивается, мы не ищем коммерческую выгоду – работаем добровольно и в свободное время, – подчеркивает Бекназар.

По его наблюдению, волонтерское движение набирает обороты, крепнет и поддержка со стороны государства. Бекназар Казиев подчеркивает важность обучения волонтеров, ведь эффективная работа предполагает не только участие в проектах, но и понимание этики, норм и правил. Он призывает начинающих доб­ровольных помощников проходить летнюю школу и другие тренинги от Нацио­нальной волонтерской сети и Комитета по делам гражданского общества МКИ.

В свою очередь проектный менеджер НВС Наурыз Елемесов отмечает, что в стране в последние годы получило развитие корпоративное волонтерство, когда компании становятся участниками добровольных инициатив.

– В «КТЖ», телерадиокомплексе «Қазақстан», нацкомпаниях создаются­ волонтерские клубы, которые организуют проекты, экологические акции и мероприятия для детей. Например, сажают деревья во дворе социального центра или проводят концерт с подарками в детском доме. Мне кажется, это хорошее начинание: так компании чувствуют свою социальную ответственность, – говорит Наурыз Елемесов.

Председатель Комитета по делам граж­данского общества МКИ Гульбара Султанова считает, что волонтерская деятельность в нашей стране имеет огромный потенциал. Государство стремится сформировать устойчивую и инклюзивную волонтерскую экосистему, где участие в социальных инициативах станет нормой.

Глава государства уделяет большое внимание деятельности волонтеров, особенно развитию международного сотрудни­чества в данной сфере. Поддержка ООН инициативы Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о провозглашении 2026-го Международным годом добровольцев во имя устойчивого развития – важный шаг в этом направлении. Ожидаются масштабные инициативы и проекты, которые выведут институт волонтерства в стране на новый уровень.

#помощь #волонтеры #волонтерство #движение

Популярное

Все
Из «зоны» доступа
Ода бессмертной любви
Расстались с миллионами
Игры номадов
Опасайтесь пирамид!
Большой и светлой дороги!
Весна подарит вдохновение
Справедливость, свобода и развитие – главные цели и принципы реформ
Зоозащитники бьют тревогу
Көрісу – день радости, встреч и прощения
Көрісу: Праздник весны, прощения и уважения в Казахстане
Столица империи Шынгыз-хана находилась на нынешней казахской земле
Современному Казахстану – поколение «лидеров служения»
Почти год прошел после самых крупных за последние 80 лет паводков в Казахстане. Кто и как помог пострадавшим
Песнь об Алие
Президент: Мы созидаем государство широких возможностей для всех и каждого
Исповедь защитника истины
Подозреваемую в торговле органами задержали в Польше
Узами родства связаны с Великой степью
Бизнес нуждается в равных условиях развития
Мясному кластеру быть!
Поля и фермы «породнились» с инновациями
Насилие недопустимо
Число заказчиков растет
Новые подходы к профилактике правонарушений
Экзоскелет разработали алматинские инженеры
...И миллиарды в швейцарском банке
Помощь маме и ребенку
Национальный курултай: сенатор Булавкина – о главных изменениях в Казахстане
Возврат к историческому времени
Астана переходит в «умный» режим
Актау будет расширяться вдоль побережья Каспия
Сносить нельзя оставить
Кызылординский «Кайсар» будет играть без легионеров
Овечкин вплотную приблизился к «вечному» рекорду Гретцки
Аким области Абай призвал бизнесменов вкладывать инвестиции в Семей
На грани закрытия оказались частные детсады Петропавловска
Мария Мудряк выступит с концертом в Павлодаре
Пешком и без денег путешествует Аскар Серикпаев
В МСХ – новое назначение
Новая услуга появилась в мобильном приложении eGov Mobile
Какие лекарства станут выдавать бесплатно в Казахстане
Казахстанцам упростили выдачу кредитов на отечественные авто
В Казахстане хотят лицензировать психологов
Закон и порядок должны быть аксиомой жизни
Цех с суррогатным алкоголем выявили в Костанайской области
Премьер: Необходимо сократить расходы, лишние структуры через цифровизацию
Казахстанцы всё чаще жалуются на китайский автопром
На участке «Болашак» в Мангистауской области будут добывать нефть

Читайте также

Ключевая цель – обеспечение равных возможностей
Еще одно село отказалось от алкоголя в области Абай
«Наурызнама»: ветеранов спорта чествовали в столице
В Ордабасы встретили праздник Амал

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]