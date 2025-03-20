Помогать по зову сердца

фото МКИ РК

Инфраструктура поддержки

Генеральная Ассамблея ООН поддержала инициативу Президента РК Касым-Жомарта Токаева и объявила 2026-й Меж­дународным годом доб­ровольцев во имя устойчивого развития. Это подтверждение достижений и уникального опыта развития волонтерского движения в Казахстане.

На государственном уровне воп­росами развития волонтерской деятельности в стране занимается Комитет по делам гражданского общества Минис­терства культуры и информации. К примеру, комитет разрабатывает и реализует программы и проекты. И один из них – гранты для поддержки волонтерских инициатив.

В 2016 году принят Закон «О волонтерской деятельности», который стал крепкой законодательной базой. Были определены основные понятия, цели, задачи, виды волонтерской деятельности, права и обязанности участников. Обозначены и полномочия центральных и местных госорганов в этой сфере, предусмотрена система мер по стимулированию волонтерской деятельности.

– Комитет работает над законодательными инициативами, направленными на улучшение правовых условий для волонтеров. Мы оказываем поддержку волонтерским организациям и разрабатываем механизмы для их эффективного функцио­нирования и взаимодействия с государственными структурами, – комментирует председатель Комитета по делам гражданского общества МКИ Гульбара Султанова.

Комитет сотрудничает с госорганами, местными акиматами, волонтерскими организациями, чтобы создать инфраструктуру для волонтерства. Это включает организацию обучающих программ, тренингов, развитие информационных платформ для обмена опытом и ресурсами.

– Наша цель – создать в стране такую среду, где волонтерская деятельность будет не только поддерживаться на законодательном уровне, но и станет естест­венной частью жизни каждого граж­данина. Мы уверены, что это принесет положительные изменения в социальной и экономической сферах Казахстана, – подчеркнула Гульбара Султанова.

2020-й был объявлен Годом волонтера, что стало новой вехой развития этого движения. Была реализована «дорожная карта» волонтерства, в рамках которой проведено более 350 тыс. мероприятий. В итоге количество добровольцев-активистов увеличилось в несколько раз. Правительством утверждена новая «дорожная карта» на 2024–2026 годы. Основной акцент в ней сделан на развитие отраслевого волонтерства.

– Приняты региональные программы на трехлетний период. Это позволит расширить уровень вовлеченности населения в практику волонтерских дел, – добавила руководитель комитета.

По данным МКИ, сегодня по всей стране действуют 755 волонтерских организаций, количество волонтеров – 275 тыс. человек. Они работают по таким направлениям, как социальное, медицинское, экологическое и зооволонтерство, в сферах образования и медиа, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Добровольные отряды за прошлый год провели 120 тыс. мероприятий, оказали помощь более миллиону казахстанцев.

В стране действует Национальный фронт-офис волонтеров с 20 региональными представительствами. Как сообщила Гульбара Султанова, в прошлом году фронт-офис организовал более 5,6 тыс. мероприятий. Также действует единая онлайн-платформа Qazvolunteer.kz, на которой зарегистрированы более 66 тыс. волонтеров и 3,7 тыс. организаций.

– В прошлом году госорганами совместно с волонтерскими организациями реализовано 55 проектов, 240 инициатив получили малые гранты на их реализацию. Проведено порядка 42 тысяч разноформатных мероприя­тий. Десять тысяч человек прошли обучение по отраслевому волонтерству, – проинформировала председатель комитета.

Одним из ярких проектов стал «Марафон добрых дел», в рамках которого казахстанцами совершено 7 тыс. добрых дел с участием порядка 50 тыс. человек. Волонтеры помогли 7 тыс. животных, высадили 3,2 тыс. деревьев и собрали 240 тонн мусора.

Волонтеры на местах

Наурыз Елемесов – проектный менеджер Национальной волонтерской сети (НВС). Он объясняет, что главная задача НВС – объединение, поддержка волонтеров, налаживание их взаимодействия с госорганами. НВС работает как методический центр, предоставляя консультации и помощь волонтерским организациям. Сегодня в сети 32 члена, которые представлены во всех регионах страны, ведется обучение руководителей региональных фронт-офисов.

– Наши тренеры вели теоретические и практические занятия. Также у нас ежегодно проводится летняя школа волонтеров в Зеренде. Ее участники становятся квалифицированными волонтерами в своей области, – пояснил Наурыз Елемесов.

Обучение охватывает несколько ключевых направлений: основы эффективной коммуникации, организация мероприя­тий, управление временем и работа в команде. Если волонтер помогает детям или пожилым людям, ему предложат специальные тренинги по психологии общения и оказанию первой помощи.

Наурыз Елемесов волонтерством занимается более десяти лет, начинал в Темиртау. Важным моментом в его жизни стала работа в волонтерском центре «Шаңырақ». Этот опыт помог развить навыки лидерства и научиться работать с людьми. Сейчас Наурыз в НВС курирует десять областей, помогая своим коллегам на местах. Он отмечает, что государство поддерживает волонтерские организации социальными заказами и грантами. Так, в Мангистауской области и области Улытау ежегодно выделяются такие заказы, и общественные объединения, среди которых и волонтерские, участвуют в конкурсах.

– Кроме того, существует система малых и больших грантов, которые поз­воляют финансировать волонтерские проекты. В Каргандинской области, например, для поддержки таких организаций предоставляются гранты на сумму от 500 тысяч тенге, – отметил проектный менеджер.

Бекназар Казиев в рядах добровольных помощников – около 17 лет. Начинал в родном селе в Северо-Казахстанской области, помогая одиноким пожилым людям: убирал снег, доставлял продукты. Поступив в вуз Петропавловска, стал помогать многодетным семьям и одиноким матерям, организовывал сбор и доставку продуктовых корзин. Этот опыт привел его к руководству проектом корпоративного наставничества в благотворительном фонде «Дара».

В 2018 году Бекназар стал волонтером программы «Наставники», которая направлена на социализацию детей из детских домов.

– Наставник обязательно должен быть подготовленным и старше 25 лет, – уточняет Бекназар Казиев. – Раз в неделю, обычно это воскресенье, с утра до вечера он проводит время с ребенком. Его задача – адаптировать подопечного ко взрослой жизни, показать, как устроен­ мир вне учреждения, чтобы у того после выхода из детского дома были навыки коммуникации, чтобы он мог самостоятельно устроить свой быт, найти работу, обрести семью.

Наставник и дальше будет готов помочь советом. Бекназар привел свой кейс: в 2018 году он стал наставником 13-летнего мальчика из детдома. Четыре года вел его.

– Сейчас ему 20 лет. Он окончил колледж, получил профессию, отслужил в армии, теперь уже работает и сам себя обеспечивает. Я рад за него и надеюсь, что он обретет свою семью и детей. Мы общаемся, встречаемся, называем друг друга напарниками по жизни, – с улыбкой говорит волонтер.

Сейчас в программе участвуют более 350 наставников. Реализуется она в 17 регионах страны, подключено 21 учреждение.

Помимо работы с детьми, Бекназар Казиев является активным донором крови. В прошлом году он стал обладателем премии «Волонтер года» по направлению здравоохранения.

Три принципа работы

Бекназар Казиев говорит о важности трех принципов, на которых строится волонтерская деятельность. Это безвозмездность, добровольность и служение обществу.

– В нашем обществе очень хорошо развито понятие «асар». Когда приходит беда, мы быстро мобилизуемся и помогаем тем, кто оказался в сложной ситуации. Показателен пример прошлогодних паводков, когда все волонтеры сплотились и выступили слаженно. При этом наша деятельность не оплачивается, мы не ищем коммерческую выгоду – работаем добровольно и в свободное время, – подчеркивает Бекназар.

По его наблюдению, волонтерское движение набирает обороты, крепнет и поддержка со стороны государства. Бекназар Казиев подчеркивает важность обучения волонтеров, ведь эффективная работа предполагает не только участие в проектах, но и понимание этики, норм и правил. Он призывает начинающих доб­ровольных помощников проходить летнюю школу и другие тренинги от Нацио­нальной волонтерской сети и Комитета по делам гражданского общества МКИ.

В свою очередь проектный менеджер НВС Наурыз Елемесов отмечает, что в стране в последние годы получило развитие корпоративное волонтерство, когда компании становятся участниками добровольных инициатив.

– В «КТЖ», телерадиокомплексе «Қазақстан», нацкомпаниях создаются­ волонтерские клубы, которые организуют проекты, экологические акции и мероприятия для детей. Например, сажают деревья во дворе социального центра или проводят концерт с подарками в детском доме. Мне кажется, это хорошее начинание: так компании чувствуют свою социальную ответственность, – говорит Наурыз Елемесов.

Председатель Комитета по делам граж­данского общества МКИ Гульбара Султанова считает, что волонтерская деятельность в нашей стране имеет огромный потенциал. Государство стремится сформировать устойчивую и инклюзивную волонтерскую экосистему, где участие в социальных инициативах станет нормой.

Глава государства уделяет большое внимание деятельности волонтеров, особенно развитию международного сотрудни­чества в данной сфере. Поддержка ООН инициативы Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о провозглашении 2026-го Международным годом добровольцев во имя устойчивого развития – важный шаг в этом направлении. Ожидаются масштабные инициативы и проекты, которые выведут институт волонтерства в стране на новый уровень.