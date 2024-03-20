Помогут накопить на жилье

Общество
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Галина Вологодская, Восточно-Казахстанская область

Накануне Наурыза сотрудники десяти учреждений региона взяли на своего рода патронат 12 воспитанников детского дома «Үміт».

Ребятишки, которые растут без родителей, будут на праздники получать подарки, летом – отдых за городом, экскурсии. Но главное – им помогут накопить средства на счетах в «Отбасы банке», чтобы к моменту вступления во взрослую жизнь они смогли купить жилье. Коллективы акимата, облуправления, нескольких отделов и школ приняли решение ежегодно перечислять для своих подопечных однодневный заработок.

Традиции социального патроната были заложены в регионе больше десяти лет назад. Еще в 2011 году крупные предприятия взяли на себя обязательства перечислять деньги на жилищные накопительные счета детдомовцев, оказывать помощь в отдыхе, лечении. А после школы – в трудоустройстве. Только одна крупнейшая горно-металлургическая компания перечислила на счета своих подопечных 12 млн тенге и приняла на работу 20 выпускников детдомов. Следом добрую акцию поддержали практически все госструктуры. Всего за это время важную поддержку получили более двух тысяч детей, оставшихся без родителей. На их жилищные накопительные счета перечислено 250 млн тенге! За счет накоплений и спонсорской помощи для выпускников детдомов куплено 110 квартир.

На сегодня, по данным областного управления образования, в местных детдомах растут 295 маленьких сирот. Сорок из них ранее уже взяли под опеку несколько областных управлений и сельская школа в Глубоковском районе. Теперь заботу коллективов получили еще 12 ребят.

#дети #Наурыз #Образование #жилье #помощь #сироты #патронат

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