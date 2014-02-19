Помогут волонтеры

В документе отражено 210 наименований лекарственных препаратов, список которых будет опубликован в местных газетах. Делается это для того, чтобы восточноказахстанцы могли самостоя­тельно отслеживать цены в аптеках региона. При таком подходе к делу фармацевтам трудно будет их «задирать».

В Усть-Каменогорске создан штаб по конт­ролю за отпуском лекарств, в его работе активно задействованы волонтеры. В Семее – студенты медуниверситета, а в областном центре – ребята из медицинского колледжа. К ним прикреплены кураторы из числа главных врачей медучреждений, на территории которых находятся те или иные аптеки. К концу дня вся информация стекается в управление здравоохранения и в КК МФД. Владельцы аптечных заведений предупреждены о том, что любое необоснованное завышение цен вслед за предупредительными мерами повлечет за собой отзыв лицензий.

Светлана АБЕНОВА, Усть-Каменогорск