Помощь особенным детям Общество 28 декабря 2023 г. 3:00 11 Наталия Портнягина В Уральске начал работу Центр раннего вмешательства, который ежегодно будет оказывать помощь 600 детям в возрасте до трех лет с нейроортопедическими нарушениями и рисками их развития. фото из архива "КП" Это уже второй реабилитационный центр в Уральске в рамках проекта «Қамқорлық», реализуемого фондом «Самрук-Қазына». Первый такой центр для детей с особыми потребностями до 18 лет начал работу в 2019 году. Преимущество раннего вмешательства в том, что благодаря реабилитационной помощи можно предотвратить раннюю инвалидизацию. В центре реабилитацией будут охвачены недоношенные дети, с пороками развития центральной нервной системы и головного мозга, ДЦП, синдромом Дауна, последствиями нейроинфекций и травм. В арсенале врачей – зал механотерапии и лечебной физкультуры, иммерсионная ванна, сенсорная, шунгитовая и соляная комнаты. Также имеется диагностическое оборудование для исследования слуха и головного мозга. На открытие центра фондом Samruk-Kazyna Trust было выделено 57 млн тенге. Это уже 34-й реабилитационный центр, открытый фондом в поддержку детей с особыми потребностями и их родителей. #уральск #дети #медицина #реабилитация #центр #ДЦП #ортопедия