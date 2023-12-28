Помощь особенным детям

Общество
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Наталия Портнягина

В Уральске начал работу Центр раннего вмешательства, который ежегодно будет оказывать помощь 600 детям в возрасте до трех лет с нейроортопедическими нарушениями и рисками их развития.

фото из архива "КП"

Это уже второй реабилитационный центр в Уральске в рамках проекта «Қамқорлық», реализуе­мого фондом «Самрук-Қазына». Первый такой центр для детей с особыми потребностями до 18 лет начал работу в 2019 году.

Преимущество раннего вмешательства в том, что благодаря реабилитационной помощи можно предотвратить раннюю инвалидизацию. В центре реа­билитацией будут охвачены недоношенные дети, с пороками развития центральной нервной системы и головного мозга, ДЦП, синдромом Дауна, последствия­ми нейроинфекций и травм. В арсенале врачей – зал механотерапии и лечебной физкультуры, иммерсионная ванна, сенсорная, шунгитовая и соляная комнаты. Также имеется диагностическое оборудование для исследования слуха и головного мозга.

На открытие центра фондом Samruk-Kazyna Trust было выделено 57 млн тенге. Это уже 34-й реабилитационный центр, открытый фондом в поддержку детей с особыми потребностями и их родителей.

#уральск #дети #медицина #реабилитация #центр #ДЦП #ортопедия

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