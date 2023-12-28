Помощь особенным детям

Это уже второй реабилитационный центр в Уральске в рамках проекта «Қамқорлық», реализуе­мого фондом «Самрук-Қазына». Первый такой центр для детей с особыми потребностями до 18 лет начал работу в 2019 году.

Преимущество раннего вмешательства в том, что благодаря реабилитационной помощи можно предотвратить раннюю инвалидизацию. В центре реа­билитацией будут охвачены недоношенные дети, с пороками развития центральной нервной системы и головного мозга, ДЦП, синдромом Дауна, последствия­ми нейроинфекций и травм. В арсенале врачей – зал механотерапии и лечебной физкультуры, иммерсионная ванна, сенсорная, шунгитовая и соляная комнаты. Также имеется диагностическое оборудование для исследования слуха и головного мозга.

На открытие центра фондом Samruk-Kazyna Trust было выделено 57 млн тенге. Это уже 34-й реабилитационный центр, открытый фондом в поддержку детей с особыми потребностями и их родителей.