Помощник госсекретаря США посетит Казахстан

Фото: пресс-служба президента КР/Султан Досалиев

Помощник госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу возглавит делегацию США в Казахстан, Узбекистан и Индию 4–11 ноября, передает Казинформ со ссылкой на Госдепартамент США.

Поездка в Центральную Азию будет направлена на развитие успеха первого президентского саммита "C5+1" в кулуарах генеральной ассамблеи ООН в сентябре т.г. и министерской встречи "C5+1" по региональным связям в октябре т.г.

Предполагается, что в Астане помощник госсекретаря США встретится с высокопоставленными чиновниками правительства Казахстана и примет участие в Диалоге о расширенном стратегическом партнерстве между США и Казахстаном. Соединенные Штаты и Казахстан обсудят ряд вопросов, представляющих взаимный интерес, включая сотрудничество в области политики и безопасности, экономическое партнерство и защиту прав человека. Он также проведет встречи с гражданским обществом в целях расширения прав и возможностей женщин и девочек, а также обеспечения свободы СМИ.