Фото: Kazpravda.kz
Общество
"Попросила телефон позвонить": миллионный кредит оформила на гостью жительница ВКО

"Сюрприз" на миллион тенге устроила павлодарке жительница Восточно-Казахстанской области, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Как стало известно, жительница города пошла в гости к тете, где приехавшая из Усть-Каменогорска 63-летняя родственница попросила у нее мобильный телефон, чтобы позвонить, и ушла поговорить в другую комнату.

"Как установлено, за это время женщина с телефона павлодарки оформила денежный кредит в одном из банков на сумму более одного миллиона тенге. Горожанка узнала о таком "сюрпризе" от сотрудников банка, которые стали звонить в связи с неоплатой кредита", - рассказали в пресс-службе областного департамента полиции.

По данному факту проводится досудебное расследование по статье 190 Уголовного кодекса Республики Казахстан - мошенничество.

В отношении подозреваемой избрана мера принуждения - "Обязательство о явке", добавили в полиции.

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