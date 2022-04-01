В Алматы задержаны разбойники, напавшие на таксиста, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В ДП Алматы напомнили, что тяжкое преступление имело место две недели назад в Турксибском районе Алматы.

"Трое мужчин под видом клиентов заказали такси бизнес-класса и попросили водителя отвести их в аэропорт. Однако, по пути следования пассажиры напали на извозчика и нанесли ему множество ножевых ранений. Вследствие нападения злоумышленники завладели автомашиной Toyota Camry", - рассказал заместитель начальника Департамента полиции Алматы Берик Абильбеков.

С целью расследования данного преступления была создана следственно-оперативная группа, в состав которой вошли сотрудники криминальной полиции и УП Турксибского района. Личность подозреваемых установили почти сразу. Их взяли под стражу.

"Распорядиться чужой машиной фигурантам не удалось. Иномарка уже возвращена истинному владельцу", – сообщил Абильбеков.

Личности задержанных сейчас проверяются на причастность к другим преступлениям. Они – жители Талгарского района, Алматинской области, 29, 24 и 22 лет, отметили в полиции.

"Когда мне сообщили, что нападавшие задержаны я сильно обрадовался. Благодарю сотрудников полиции за профессиональную работу", – сказал алматинец, пострадавший от рук разбойников.