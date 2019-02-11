Порядка 130 млрд пеней и штрафов спишет Минфин РК субъектам МСБ
Жанат Тукпиев
Министр финансов РК Алихан Смаилов на пресс-конференции в Правительстве РК сообщил, что в рамках налоговой амнистии субъектам малого и среднего бизнеса спишут 130 миллиардов тенге пеней и штрафов, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"В рамках налоговой амнистии для субъектов МСБ будут списаны пени и штрафы при условии уплаты недоимки, числящихся в лицевых счетах налогоплательщиков по состоянию на 1 октября 2018 года. Под налоговую амнистию подпадает порядка 90 тысяч налогоплательщиков субъектов МСБ, которые имеют основной долг по налогам на 210 миллиардов тенге. При уплате этих долгов ведомство спишет 130 миллиардов тенге пеней и штрафов", – сообщил Смаилов.
Кроме того, глава ведомства отметил, что на сегодня уже порядка 28 тысяч налогоплательщиков погасили недоимку на сумму свыше 5,9 млрд тенге.
"Соответственно списанию подлежат 1,1 миллиарда тенге пеней и 0,1 миллиарда тенге штрафов", – заключил Смаилов.