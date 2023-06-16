Порядка 300 человек приняли участие в восхождении на гору Шаган близ Коксуского района, проложив новую туристическую тропу.

Общество
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Дина Боранбаева, область Жетысу

Фестиваль SHAGAN FEST соб­рал любителей активного горного туризма со всего Жетысу, а также из Алматинской области и города Алматы. Среди участников – опытные покорители вершин, новички из числа местных жителей, блогеры и представители турфирм.

фото информационно-туристского центра Visit Zhetysu

Мероприятие близ села Актекше Коксуского района организовано туристско-информационным центром Visit Zhetysu. Как отметил его руководитель Жандос Нуриев, главная цель – привлечь к активному и здоровому отдыху как можно больше людей.

– Сейчас в области особое внимание уделяется развитию туристического потенциала края Жетысу, – говорит Жандос Нуриев. – Руководством региона создаются все условия для увеличения потока туристов, вов­лечения в активный туризм местного населения и гостей со всей страны и мира. Наш центр постоянно работает над открытием новых интересных туров и направлений, развитием агротуризма. А поскольку край богат красивейшими вершинами, это мероприятие посвящено горному и пешему туризму, который может стать еще одной визитной карточкой Жетысу.

Восхождение на пик горы Шаган – самой высокой точки в окрестностях Талдыкоргана – было организовано впервые. Общая длина маршрута составила 13 км, включающих различные сложные природные препятствия, с подъемом на высоту в 2 551 м над уровнем моря. Возрастных ограничений не было: в покорении новой высоты приняли участие и 8-летний ребенок, и 69-летий пенсионер, которого, впрочем, язык не повернется назвать пожилым. Перед стартом все первопроходцы прошли регистрацию, заполнив обязательный документ об ответственности за свое состояние, а также выполнили массовую разминку.

Кстати, новичков и профессио­нальных походников было видно сразу: кроме бодрого и уверенного шага, последние отличались полной амуницией, включающей качественную закрытую одежду и обувь, тогда как не­опытным участникам пришлось преодолевать длинный маршрут под палящим солнцем буквально в шортах и тапочках. Особо прив­лекла внимание впервые собравшихся в горном походе туристов привычка здороваться с каждым встречным на тропе. Это, поделились «лайфхаком» любители горного туризма, не просто дань вежливости, но и залог безопас­ности: в случае пропажи людей в горах такой целенаправленный контакт с человеком дает больше шансов вспомнить, где и когда с ним пересекались. Ведь большую часть маршрута здесь ходят буквально склонив головы.

Как отмечают участники, устроители SHAGAN FEST постарались предусмотреть все нюансы: для покорителей вершин был организован транс­фер из Талдыкоргана, на мес­те раздавали воду, напитки и питательные батончики, а в конце маршрута всех ждали сытный ужин и чай на свежем воздухе. Смущали продвинутых, как принято сейчас говорить, треккеров, в основном мусор на протяжении всего маршрута, а также отсутствие емкостей для его сбора. К слову, здесь снова проявили себя профи: у них были черные пакеты, в которые они собирали все попадающиеся на пути отходы.

Еще из недостатков назвали отсутствие направляющих и замыкающих в группах, а также указателей на протяжении всего маршрута и перевалочных баз на середине тропы. Однако для первого раза, говорят гости праздника, фестиваль удался на славу. Каждому участнику прямо на пике вручали медаль и памятный сувенир. Также на вершине организовали фотосессию с государственным флагом. Преодоление высоты, торжественность обстановки и неповторимый вид вокруг настолько заряжали энергией, подчеркивают туристы, что усталость тут же забывалась.

Первым трем самым быстрым покорителям Шагана вручили также денежные призы. Большинство участников преодолело маршрут в среднем за два с половиной часа. Хотя, как особо подчеркивает одна из опытных горных туристов Анна Хохарина, для нее главное в восхождении – не победа, а общение с единомышленниками, возможность испытать свои силы, покорить новую высоту, да и просто насладиться живописной природой родного края.

– Это в нашем регионе первый такой горный «движ», и это прекрасно, – делится впечатлениями талдыкорганка. – Большинству любителей гор приходится ездить в Заилийский Алатау, где существуют организованные туры. Радостно, что теперь создаются условия и для посещения нашего Джунгарского Алатау. На протяжении этого тура было особо приятно наслаждаться разнообразными растениями: например, кругом цвел краснокнижный Марьин корень. В целом уровень маршрута достаточно легкий, зато в нем смогли принять участие люди разных возрастов. Главное, что открыт новый маршрут, и, надеюсь, горный туризм у нас станет популярней. Отрадно, что было много гостей из Алматы, которые специально приехали к нам. Это тоже, думаю, будет способствовать дальнейшему развитию туризма.

Это далеко не последний горный фестиваль, обещают организаторы: природа Жетысу богата самыми разными вершинами, а данное мероприятие показало, что интерес к активному отдыху растет, и с каждым разом к нему планируют привлекать все больше участников.

#Жетысу #горы #фестиваль #SHAGAN FEST

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