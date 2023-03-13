Посевные ожидания

Для этого в регионе намерены увеличить посевные площади гречихи в три раза (с 9 тыс. до 27 тыс. га). Увеличатся также посевы картофеля, моркови, капусты.

Докладывая о ходе подготовки к весенним полевым работам, руководитель управления сельского хозяйства и земельных отношений акимата Северо-Казахстанской области Мейрам Мендыбаев заявил также, что аграрии области планируют построить четыре новых современных овощехранилища на 10,5 тыс. тонн хранения. Сейчас же в области имеется 59 картофеле- и овощехранилищ общим объемом 59,2 тыс. тонн.

В 2023 году площадь орошения увеличится в два раза и составит более 5,1 тыс. га. В полном объеме фермерские хозяйства обеспечены семенами под урожай текущего года. Планируется внести порядка 200 тыс. тонн минеральных удобрений на площади 3 млн га. Чтобы обеспечить полевые работы горюче-смазочными материалами, государство выделило 73,6 тыс. тонн дизельного топлива по льготной цене, причем сделано это раньше, чем год назад.

Планы – радужные. И тем не менее выступление руководителя управления сельского хозяйства вызвало немало вопросов.

– Вы говорите, что на площади три миллиона гектаров внесете удобрения. И как это сделаете? – задал справедливый вопрос аким области Айдарбек Сапаров, имея в виду, что из запланированных 200 тыс. тонн удобрений законтрактовано пока только 130 тыс., а оплачено и отгружено и того меньше – всего 55 тыс.

Сомнению подвергся и рапорт о 95-процентной готовности сельхозтехники к весенним работам.

– Наш минус в том, – объявил Айдарбек Сапаров, – что вовремя не выходим на поля! Техника не готова!

Между тем проблему с дизтопливом накануне посевной кампании смогли-таки решить более 3,5 тыс. сельхозтоваропроизводителей Северо-Казахстанской области.

Ранее в Антикоррупционную службу СКО обратились операторы горюче-смазочных материалов с заявлением о том, что удешевленное дизтопливо аграриям Северного Казахстана выделяется без учета климатических условий.

Как сообщила пресс-служба департамента Агентства по противодействию коррупции по СКО, Министерство энергетики РК выделяло большую часть топлива на сезонные полевые работы фермеров с Атырауского нефтеперерабатывающего завода (АНПЗ), хотя технические характеристики этой солярки не соответствуют погодным условиям северных регионов.

По этой причине солярка замерзала, в итоге срывались полевые работы, из строя выходила импортная техника. С такой проблемой ежегодно сталкивались порядка 3,5 тыс. аграриев области.

Сотрудники Агентства РК по противодействию коррупции проинформировали об этом Министерство сельского хозяйства. В итоге принято решение выделить на текущие весенние полевые работы 53 тыс. тонн дизельного топлива с Павлодарского нефтехимического завода, который производит солярку, пригодную для северного региона.

Еще 20,6 тыс. тонн солярки запланировано отпустить с Атырауского завода, но уже в мае, когда температура воздуха будет соответствовать климатическим характеристикам топлива.