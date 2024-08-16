Последний дозор младшего сержанта Батрканова

Общество
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Анастасия Михайлова

В этом году исполняется 30 лет, как младший сержант пограничных войск Раджан Батрканов ушел в свой последний дозор

 

фото из личного архива семьи Раджана Батрканова

Совсем еще мальчишка, который только-только перешагнул порог совершеннолетия, Раджан Батрканов принял смерть на таджикско-афганской границе, отважно выполняя свою главную миссию – защищая сослуживцев от внезапного нападения. Если бы не его внимательность и мужество, то в том бою человеческих потерь было бы значительно больше. И сегодня мать героически погибшего солдата вновь вынуждена признать, насколько глубока и невосполнима боль ее утраты.

Образ уроженца Катон-Карагайского района Восточно-Казахстанской области Раджана Батрканова, доброго, отзывчивого парня широкой души – идеальная основа для героя художественного произведения или документального фильма. Ведь такие герои – образец для подражания, на примере которого можно воспитывать подрастаю­щее поколение. Короткая, но наполненная глубоким смыслом судьба молодого отважного бойца стала частью истории.

Еще с детства Раджан Батрканов мечтал связать судьбу с военным делом, охраняя рубежи Отчизны. После окончания школы он даже поехал в Алматы, чтобы поступить в пограничное училище, но обстоятельства сложились иначе: из-за укусов ос у него возникла сильная аллергия, в результате чего вступительные экзамены пришлось пропус­тить. Разочарованный такими обстоя­тельствами парень вернулся домой, но, как говорится, то, что предрешено, не изменить: в 1993 году его призвали на срочную службу в пограничный отряд Курчумского района. Спустя год в рамках соглашения глав государств СНГ о совместной охране таджикско-афганской границы от бандформирований боец отправился в чужую жаркую страну. Несмотря на все тяготы срочной службы, Раджан стойко выстоял и уже готовился к дембелю, но в день его рождения, 28 сентября, случилась трагедия.

На фотографии из семейного архива Раджан Батрканов запечатлен вместе с сослуживцами за неделю до трагического события на участке Калай-Хумба. Кто бы мог подумать, что через несколько дней 19-летнему младшему сержанту придется вступить в огневой бой с боевиками полевого командира Хакима, пытавшимися пересечь таджикско-афганскую границу? В тот злополучный вечер солдат Батрканов вместе со своими боевыми товарищами под командованием командира Отдельного сводного батальона Республики Казахстан в Республике Таджикистан Алексея Володина в Висхарв­ском ущелье вступил в схватку с противником, количественные силы которого были значительно больше: более 200 бандитов против 38 казахстанских и российских пограничников.

По свидетельствам очевидцев, именно младший сержант Батр­канов сыграл ключевую роль в успехе боя и последующем разгроме банды боевиков. Без его героизма исход боевых действий был бы неопределенным. Группа наших бойцов могла быть уничтожена боевиками, вышедшими во фланг, а резерв, подошедший через 20–25 минут, возможно, оказался бы в ловушке, что привело бы к значительным потерям. Несмотря на то что у молодого бойца был шанс укрыться, спустившись к реке, он все же остался и принял на себя основной удар боевиков, проявив мужество и самоотверженность. Те, кто лично знал его, говорят, что иначе он поступить не мог – таковыми были темперамент и характер пограничника.

Ценой своей жизни Раджан Батрканов выполнил боевую задачу, обеспечив выдвижение и занятие выгодного рубежа резервами комендатуры и тем самым положив конец действиям боевиков Хакима.

Это одна из последних фотокарточек, на которых Раджан Батрканов (пятый справа в верхнем ряду)
запечатлен живым

В истории суверенного Казахстана младший сержант Батрканов стал первым военнослужащим, который геройски погиб в бою при исполнении интернационального долга. Указом Президента РК за мужество и отвагу, проявленные при защите внешних границ СНГ, он был награжден орденом «Айбын» ІІ степени посмертно.

…Накануне Дня пограничных войск, который ежегодно отмечается в нашей стране 18 августа, сослуживцы Раджана, как и раньше, придут к Батркановым, чтобы отдать дань почтения Кизат-әже за достойное воспитание сына – гордость казахского народа. И в этом году она примет их со свойственными ей гостеприимством и радушием, а вечером вновь прижмет к груди ту самую, сделанную 30 лет назад последнюю фотографию, где ее сын, такой возмужавший, не по годам повзрослевший, еще был жив.

#герой #подвиг #сержант #Раджан Батрканов

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