Мюзикл "Роза Багланова" признан лучшим на международном фестивале в Южной Корее

Актриса Зарина Макина, сыгравшая в постановке главную героиню – Розу Багланову, получила приз за лучшую женскую роль.

Фото: t.me/askhat_oralov_online

На фестивале в Южной Корее постановка «Роза Багланова» гостеатра «Astana Musical» стала лауреатом номинации «Лучший международный мюзикл», сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал министра культуры и спорта Асхата Оралова.

Daegu International Musical Festival – это престижный международный конкурс мюзиклов, ежегодно собирающий в южнокорейском городе Тэгу театры и творческие коллективы со всего мира. В этом году он прошел в 17-й раз.

Как отметил министр, коллектив Astana Musical впервые принял в нем участие.

Также актриса Зарина Макина, сыгравшая в постановке главную героиню – Розу Багланову, получила приз за лучшую женскую роль, обойдя коллег из Англии, Германии и Франции.

«Это успех для всего театрального искусства Казахстана. Артисты Astana Musical заставили мир говорить о нашей культуре, продемонстрировав свой безграничный талант. Вся страна гордится этим достижением», – написал Оралов.

В Южную Корею артисты отправились при поддержке Министерства культуры и спорта РК, добавил он.