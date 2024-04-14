Поставки продовольствия в пострадавшие от паводков регионы осуществляются без перебоев

Средний индекс цен на социальные продукты питания по РК за неделю снизился на 0,1%. Ключевую роль в этом сыграли региональные стабфонды, формировать запасы продуктов в которых начали с прошлого года вместо закупа СЗПТ по «оборотным схемам», передает Kazpravda.kz
Вице-премьер Серик Жумангарин 13 апреля провел совещание по ситуации с ценами и наличию социальных продуктов питания в регионах, особенно в областях, пострадавших от паводков.
По данным первого вице-министра торговли и интеграции Айжан Бижановой, за прошедшую неделю средний индекс цен на СЗПТ снизился на 0,1%. Основной вклад в общую статистику снижения цен дали 8 регионов, из которых 5 – в числе сильно пострадавших от талых вод: Актюбинская (-0,5%), Акмолинская (-0,4%), Северо-Казахстанская (-0,3%), Западно-Казахстанская (-0,1%), Жамбылская (-0,3%), Павлодарская (-0,1%) области, Алматы (-0,3%), Шымкент (-0,7%).
В разрезе отдельных товаров отмечается незначительный рост цен на сахар. Это связано с окончанием переработки сахарной свеклы в РФ и повышением отпускных цен от производителей. Сейчас Минторговли прорабатывает механизмы стабилизации стоимости данного продукта.
Для сдерживания цен на муку 1 сорта в Алматинской и Актюбинской областях поручено рассмотреть возможность поставок удешевленной пшеницы из резервов «Продкорпорации». Кроме того, 3 апреля текущего года 9 регионов – Костанайская, Кызылординская, Павлодарская, Мангистауская, Карагандинская, Северо-Казахстанская, Атырауская области, Астана и Алматы – законтрактовали в Шымкенте с помощью АО «Qaztrade» первые 4000 тонн раннего урожая лука и картофеля.
«В 10 регионах, пострадавших от паводков, состояние торговой инфраструктуры и цены на СЗПТ находятся на ежедневном контроле. Работают службы торговли и питания, созданы «горячие линии» для обращений граждан, открыты пункты общественного контроля по рассмотрению жалоб бизнеса и населения. Субъекты бизнеса подписали меморандумы на поставку наиболее важных продовольственных и непродовольственных товаров общим объемом 635 тыс. тонн. Из резервов стабфондов реализовано около 767 тонн социальных продуктов питания. По факту завышения цен на СЗПТ в 10 пострадавших регионах возбуждено более 140 административных дел, дано 122 предупреждения, наложено 17 штрафов», – сообщила Айжан Бижанова.
Вопрос обеспечения Петропавловска питьевой водой находится на особом контроле. По состоянию на 18:30 часов 13 апреля в город за день завезли 335 тонн воды, каждые 2-3 часа прибывают новые вагоны и автомобили с бутилированной водой, ведется развозка по придомовым магазинам и сетям города. Поставка бутилированной питьевой воды будет вестись непрерывно.
В Мангистау из-за перебоев в дорожном сообщении с Атырау, откуда ведутся основные поставки продтоваров, доставка переориентирована на ж/д транспорт.
В ЗКО во всех пострадавших районах сформирован достаточный запас СЗПТ. Дорожное сообщение сохранено, в 9 населенных пунктах доставки осуществляются посредством лодочной переправы. В Атырауской области также имеются необходимые запасы продуктов, заключены контракты на доставку муки 1 сорта для производства социального хлеба. В Костанайской области ситуация с продуктами питания стабильная, в наиболее подтопленные районы продукты доставляются вертолетами.
В свою очередь вице-министр сельского хозяйства Ербол Тасжуреков отметил, что, по данным акиматов, у СПК имеются запасы основных видов СЗПТ в общем объеме 186,8 тонн: муки - 22,3 тыс. тонн, риса – 14,6 тыс. тонн, овощей – 93 тыс. тонн, сахара – 46 тыс. тонн, масла подсолнечного – 10 тыс. тонн.
«Акиматы планомерно реализуют объемы социальных продуктов питания в соответствии с ранее заключенными контрактами с поставщиками. Продолжается разбронирование овощей из стабфондов. Общий объем реализации овощей в регионах составляет 42% от сформированных запасов. МСХ проводит мониторинг наличия социальных продуктов питания. По последним данным, в пострадавших от наводнений регионах перебоев с поставками, а также подтоплений овощехранилищ и складов СПК или их партнеров не имеется», – проинформировал вице-министр сельского хозяйства.
Регионам поручено заблаговременно начать работу по заключению договоров на поставку импортных ранних овощей и провести оценку имеющихся запасов с учетом потребностей на ближайшие месяцы. Для более тщательного учета имеющихся запасов СЗПТ на следующей неделе МСХ вместе с МТИ на местах сформируют рабочие группы.
«В сложное время чрезвычайной ситуации в 10 регионах мы видим, что ключевую роль в стабилизации цен и обеспечении поставок продуктов сыграли стабфонды, запасы которых ранее играли сглаживающую межсезонные колебания роль. Со следующей недели переходим на оперативный режим работы, совещания по контролю за продуктами питания будем проводить два раза в неделю, пока ситуация не стабилизируется. По прогнозам, в ЗКО идет большая вода. Поручаю акимату оперативно вместе с Комитетом торговли проверить состояние хранилищ. Если есть малейшая угроза подтопления, вывозите продовольствие в безопасные места. «Продкорпорации» поручаю как можно быстрее организовать доставку удешевленного зерна в Атырау», – подвел итоги совещания Серик Жумангарин.