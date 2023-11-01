Пострадавших в секторе Газа вывезли в Египет

Машины скорой помощи вывезли пострадавших в секторе Газа в Египет, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

Фото: kazpravda.kz

Машины скорой помощи с ранеными из сектора Газа въехали на территорию Египта через контрольно-пропускной пункт "Рафах", сообщил РИА Новости источник на КПП.

"Машины скорой помощи с ранеными из сектора Газа въехали в Египет", — сказал собеседник агентства.

Сегодня открылся погранпункт для эвакуации из анклава иностранцев, палестинцев с двойным гражданством и сотрудников международных организаций. Всего из Газы должны выехать более 500 человек.

В список, опубликованный ХАМАСом, вошли граждане Японии, Австрии, Болгарии, Индонезии, Иордании, Австралии и Чехии.

Кроме того, в него внесены сотрудники Международного комитета Красного Креста и неправительственных организаций из некоторых стран Запада, а также Африки и Азии.