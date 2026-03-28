В поиске идей, возможностей, решений

Еще каких-то десять лет назад, чтобы облагородить территории дворов и общественных пространств Уральска, детские игровые площадки и воркаут-зоны заказывали в основном в приграничных российских регионах. Сегодня на рынке этих изделий даже среди местных производителей царит конкуренция. Один из них – ИП «Пластком» – поставляет изделия на заказ не только по Западному Казахстану, но и в соседние области.

Как считает руководитель ИП Амангельды Муханбетов, чтобы начать свое дело, важен опыт – профессиональный и жизненный. Сам он родом из Жангалинского района. Школу оканчил в Уральске, куда переехал из села вместе с матерью и четырьмя сестренками. 17 лет семья жила на съемной квартире. И только в 2007 году многодетная мать получила участок под строительство. Там Амангельды и построил дом.

В детстве предприниматель всерьез увлекался рисованием, пят лет занимался в художественной школе. Планировал поступать на художественно-графический факультет. Однако, для того чтобы учиться за счет бюджета, не набрал требуе­мых баллов и устроился в Дом быта – рисовать портреты на мемориаль­ных плитах.

После армии около 15 лет проработал в столярном цеху, где изготавливали двери, окна. В крупной строительной компании вырос до заместителя по производству. В его ведении были столярный и сварочный участки, цех по выпуску систем вентиляции.

Путь предпринимателя – это непрерывный поиск новых идей, возможностей, решений. Тот, кто уходит в бизнес из найма, уже достиг определенного уровня профессиональной зрелости, готовности к риску и ответственности.

– С 2010 года работаю на себя, – рассказывает историю становления бизнеса предприниматель. – Сначала в Уральске снимал в аренду помещение под производство. Начинали с пластиковых окон. Поэтому ИП называется «Пластком».

Когда на рынке стало много других изготовителей, решили сменить профиль. Занимались установкой вентиляционных систем. На рынке «Адал» до сих пор стоят вентиляционные короба, смонтированные нами.

Затем делали стеклопакеты для пластиковых окон. В этом сегменте также не выдержали конкуренции с более крупными компаниями. Организовали выпуск керамзитоблоков. Оборудование для них до сих пор стоит на базе. Наладили изготовление кухонных гарнитуров, межкомнатных дверей. Ездили в российскую Пензу на мастер-класс для мебельщиков. Работали семейно, вместе с братом супруги. Сейчас это направление он развивает отдельно.

Для самых маленьких клиентов

Идея наладить выпуск детских игровых площадок пришла бизнесмену шесть лет назад, когда его попросили доставить несколько подобных комплектов из Самары. Тогда-то он и задумался: почему бы не делать их в Уральске, раз есть спрос?

Бизнес постепенно набирал обороты. Амангельды взял участок в промзоне пригородного села. В течение года построил цех, складское и административное помещения. Это позволило сменить статус земельного участка с арендованного на собственный. Сюда перебазировалось производство не только детских игровых площадок, но и воркаут-зон, дверей.

– Сейчас делаем небольшой объем заготовок к элементам игровых площадок. Металл закупаем в регионе, фанеру и брус – в России. Брус берем клееный. Такой в отличие от цельного массива не растрескивается, подходит для мебели, лестниц, детских площадок. Фанеру обязательно заказываем влагостойкую, в последнее время еще и грунтованную. Грунтовка закупоривает поры, предотвращая набухание древесины и ее расслоение от влаги, а также повышая устойчивость материала к перепадам температур. Это позволяет нашим изделиям намного дольше сохранять первоначальный вид и надежность при использовании, – рассказывает о тонкостях производства Амангельды.

За четыре года небольшое предприятие выпустило сотни игровых комплексов, куда входят песочница с грибком, качели, карусели, горки, качалки на пружинах и другие элементы по желанию заказчика.

К слову, во дворах первых семи домов, введенных в экс­плуатацию в строящемся микро­районе Акжайык, детские площадки изготовлены этой компанией. Уже весной предприятию снова придется серьезно наращивать темпы работ. В числе заказчиков – не только строительные компании. По доброй традиции, заложенной программой «Рухани жаңғыру», сельчане нередко приобретают игровые и спортивные площадки в дар малой родине. Особенно много таких заказов из Казталовского и Жангалинского районов.

А в Атырау нефтедобывающая компания в рамках соцобязательств на эти цели ежегодно выделяет по 200 млн тенге. Жильцы сами решают, какую площадку им нужно. Если позволяет территория, рядом с качелями-каруселями устанавливаются гимнастические комплексы для взрослых. Заказ оформляют сервисные компании, обслуживающие многоэтажки и жилые комплексы. Они же принимают их на баланс.

Поскольку спрос на основную продукцию сезонный, зимой ИП производит межкомнатные двери. Массивные, с эмблемами и узорами, они изготавливаются на заказ и становятся ярким элементом во внутреннем дизайне ресторанов. В нынешнем году для этого производственного участка планируют построить отдельный покрасочный цех.

С января приступили к изготовлению металлических входных дверей. Объемы строительства жилья в регионе год от года только увеличиваются. А значит, есть возможность в этом плане работать с застройщиками. Еще одно сравнительно новое направление – производство защитных корзин для наружных блоков кондиционеров. Их установка, особенно в новых домах и жилых комплексах, стала обязательной – не только для сохранения эстетики, но и для безопасности.

Фонд «Даму» уже дважды поддержал предпринимателя льготным кредитованием, что позволило существенно расширить станочный парк, а также приобрести спецтехнику. Благодаря господдержке закуплено шлифовальное, форматно-раскроечное, лазерное оборудование, а также листогибочный и фрезерный станки с числовым программным управлением.

Сейчас на станках с ЧПУ работают сыновья Амангельды – Алтынбек и Бекзат – старшие из пятерых детей в семье Муханбетовых. Сам Амангельды Аманжолович нередко делает эскизы узоров для дизайна дверей. Ему не раз приходилось быть наставником, помогая молодым не только развивать профессиональные навыки, но и мотивируя их.

– Осваивайте новое, повышайте мастерство, пробуйте, ошибайтесь, не сдавайтесь. Ищите себя. Собственное дело – нелегкий путь. Но, как сказал один мудрый человек, в жизни все возможно, на невозможное просто требуется чуть больше времени, – говорит Амангельды Муханбетов.

Как оценить уровень зрелости бизнеса? Порой она выражается не столько в росте прибыли, производственных мощностей и штата работников, сколько в социальной ответственности предпринимателя. В прошлом году накануне Курбан айта рядом с производственной базой ИП «Пластком» появилась новая детская игровая площадка. Ее предприниматель установил безвозмездно для многочисленной малышни с соседних улиц села.