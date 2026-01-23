Формирование и сохранение духовности трудно представить без опоры на фундаментальные ценности, учения аль-Фараби, Ясауи. Ядром идентичности и национального бытия провозглашено учение выдающегося поэта, мыслителя, философа, просветителя Абая Кунанбайулы. Мировое литературное пространство продолжает обогащаться его глубочайшими философскими идеями, эстетикой классического текста, актуального и современного. Задачей провозглашено – добиться включения «Слов назидания» Абая в реестр документального наследия ЮНЕСКО «Память мира».

Глава государства анонсировал проведение в Астане в апреле этого года Международного экологического саммита. Восстановление, спасение и сохранение Аральского моря актуально не только для Казахстана, но и для всего человечества, как и проблемы Каспия, Балхаша, Иртыша, возрождение малого Арала. Экологическая тематика и проблематика, сохранение традиционных культурных ценностей являются важнейшими в казахской литературе. Патриарх казахской словес­ности Абдижамил Нурпеисов писал о том, что частички соли со дна Аральского моря обнаружены во льдах Северного полюса. На конференции Learning and Making: Weaving Climate, Water, Land, and Communities в колледже Сент Эдмунд Хол (Oxford) с большим вниманием был встречен онлайн доклад Генерального директора Института литературы и искусства имени М. О. Ауэзова Кенжехана Матыжанова и автора данных строк, посвященный теме «Человек и природа в казахской литературе», единству всего живого на планете Земля и во Вселенной, воспитанию «экологической» души, отвечающей за связь человека с миром природы.

Современная художественная литература все чаще обращается к теме экологических катастроф и предлагает альтернативные пути развития цивилизации и существования человека. Институтом литературы и искусства имени М. О. Ауэзова КН МНВО РК издана антология художественной прозы и поэзии «Адам және табиғат»⁄«Человек и природа»⁄«Human and nature» на казахском, русском и английском языках. Антология включена в учебный процесс, демонстрируя в контексте глобальной геополитики знаний аксиологическую реальность художественного и переводного текста.

Казахские прозаики и поэты воспевают родную землю и природу, предостерегают от экологической катастрофы. Мотивы родной земли, природы многоаспектно отражены в произведениях Мухтара Ауэзова, Сабита Муканова, Габита Мусрепова, Саина Муратбекова, Сатимжана Санбаева и современных авторов. Новая интерпретация казахского художественного текста демонстрируется в аспекте дискурсивной поэтики. «Серый Лютый» Мухтара Ауэзова – не только повествование о жизни волка, но и пронзительная история о том, что всем нужны любовь и забота, доброта и милосердие.

В поэтических произведениях Абая, Ибрая Алтынсарина, Жамбыла Жабаева, Султанмахмута Торайгырова, Магжана Жумабае­ва, Сакена Сейфуллина, Ильяса Жансугурова, Фаризы Онгарсыновой, Шомишбая Сариева, Олжаса Сулейменова, Бахытжана Канапьянова и многих других раскрыт внутренний мир лирического героя, воспеты красота степных просторов, величие гор. Литературные тексты известных мастеров художественного слова представлены в антологии в историко-литературной перспективе, демонстрируя развитие и выход на новый уровень художественной разработки экологической тематики и проблематики, гармоничного сосуществования человека и природы. Современные поэты и прозаики своими разножанровыми и многоплановыми произведениями вносят существенный вклад в развитие глобального дис­курса и поиска новой парадигмы устойчивых отношений человека и окружающего мира.

Настало время всем осознать ответственность перед природой, поскольку нарушение экологического равновесия влечет за собой необратимые процессы. Формирующаяся экологическая этика ставит в центр ценность выживания, сохранение условий для устойчивого существования человека в будущем. У нашей молодежи должны быть воспитаны экоидентичность, чувство любви к Родине, природе, рачительное отношение к природным богатствам и ресурсам, сохранению чистоты окружающей среды. Деятельный патриотизм должен быть направлен на службу Родины.