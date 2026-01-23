Поступательное развитие страны
Светлана Ананьева, зав. отделом мировой литературы и международных связей ИЛИ им. М. О. Ауэзова
Трезво и реалистично смотреть на жизнь при определении ориентиров на будущее и формировании стратегических планов призвал народ Казахстана Президент страны Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении на V заседании Национального курултая в Кызылорде. Масштабные реформы, обновление политической системы через новый Парламент, продолжение общенационального диалога по всем вопросам общественного развития привлекли внимание мировой общественности.