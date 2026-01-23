Поступательное развитие страны

3
Светлана Ананьева, зав. отделом мировой литературы и международных связей ИЛИ им. М. О. Ауэзова

Трезво и реалистично смот­реть на жизнь при определении ориентиров на будущее и формировании стратегических планов призвал народ Казахстана Президент страны Касым-­Жомарт Токаев в своем выступлении на V заседании Национального курултая в Кызылорде. Масштабные реформы, обновление политической системы через новый Парламент, продолжение общенационального диалога по всем вопросам общественного развития привлекли внимание мировой общественности.

Формирование и сохранение духовности трудно представить без опоры на фундаментальные ценности, учения аль-Фараби, Ясауи. Ядром идентичности и национального бытия провозглашено учение выдающегося поэта, мыслителя, философа, просветителя Абая Кунанбайулы. Мировое литературное пространство продолжает обогащаться его глубочайшими философскими идеями, эстетикой классического текста, актуального и современного. Задачей провозглашено – добиться включения «Слов назидания» Абая в реестр документального наследия ЮНЕСКО «Память мира».

Глава государства анонсировал проведение в Астане в апреле этого года Международного экологического саммита. Восстановление, спасение и сохранение Аральского моря актуально не только для Казахстана, но и для всего человечества, как и проблемы Каспия, Балхаша, Иртыша, возрождение малого Арала. Экологическая тематика и проблематика, сохранение традиционных культурных ценностей являются важнейшими в казахской литературе. Патриарх казахской словес­ности Абдижамил Нурпеисов писал о том, что частички соли со дна Аральского моря обнаружены во льдах Северного полюса. На конференции Learning and Making: Weaving Climate, Water, Land, and Communities в колледже Сент Эдмунд Хол (Oxford) с большим вниманием был встречен онлайн доклад Генерального директора Института литературы и искусства имени М. О. Ауэзова Кенжехана Матыжанова и автора данных строк, посвященный теме «Человек и природа в казахской литературе», единству всего живого на планете Земля и во Вселенной, воспитанию «экологической» души, отвечающей за связь человека с миром природы.

Современная художественная литература все чаще обращается к теме экологических катастроф и предлагает альтернативные пути развития цивилизации и существования человека. Институтом литературы и искусства имени М. О. Ауэзова КН МНВО РК издана антология художественной прозы и поэзии «Адам және табиғат»⁄«Человек и природа»⁄«Human and nature» на казахском, русском и английском языках. Антология включена в учебный процесс, демонстрируя в контексте глобальной геополитики знаний аксиологическую реальность художественного и переводного текста.

Казахские прозаики и поэты воспевают родную землю и природу, предостерегают от экологической катастрофы. Мотивы родной земли, природы многоаспектно отражены в произведениях Мухтара Ауэзова, Сабита Муканова, Габита Мусрепова, Саина Муратбекова, Сатимжана Санбаева и современных авторов. Новая интерпретация казахского художественного текста демонстрируется в аспекте дискурсивной поэтики. «Серый Лютый» Мухтара Ауэзова – не только повествование о жизни волка, но и пронзительная история о том, что всем нужны любовь и забота, доброта и милосердие.

В поэтических произведениях Абая, Ибрая Алтынсарина, Жамбыла Жабаева, Султанмахмута Торайгырова, Магжана Жумабае­ва, Сакена Сейфуллина, Ильяса Жансугурова, Фаризы Онгарсыновой, Шомишбая Сариева, Олжаса Сулейменова, Бахытжана Канапьянова и многих других раскрыт внутренний мир лирического героя, воспеты красота степных просторов, величие гор. Литературные тексты известных мастеров художественного слова представлены в антологии в историко-литературной перспективе, демонстрируя развитие и выход на новый уровень художественной разработки экологической тематики и проблематики, гармоничного сосуществования человека и природы. Современные поэты и прозаики своими разножанровыми и многоплановыми произведениями вносят существенный вклад в развитие глобального дис­курса и поиска новой парадигмы устойчивых отношений человека и окружающего мира.

Настало время всем осознать ответственность перед природой, поскольку нарушение экологического равновесия влечет за собой необратимые процессы. Формирующаяся экологическая этика ставит в центр ценность выживания, сохранение условий для устойчивого существования человека в будущем. У нашей молодежи должны быть воспитаны экоидентичность, чувство любви к Родине, природе, рачительное отношение к природным богатствам и ресурсам, сохранению чистоты окружающей среды. Деятельный патриотизм должен быть направлен на службу Родины.

#Кызылорда #Национальный курултай

Популярное

Все
Мелодия для саза, домбры и балалайки
Есть условия, будут и результаты
Путь к обществу равных возможностей
Библиотеки за год зафиксировали 57 млн посещений
Бочу отличали «легкие» ноги
Дорвались до святого
На конвейере – айран и творожный десерт
Платье за минус один килограмм
Влекут народ к себе юга…
ChatGPT Edu: начало системного внедрения
Клятва друзей
Лоси, архары, лисы и даже… олень
Заряд бодрости – из проруби
Мы все в ответе!
Курултай как точка отсчета
Езжай в Акколь, вставай на лыжи!
Незыблемая основа общественной консолидации
Камни помнят, или Репортаж из ущелья Боралдай
Сюрприз на церемонии присяги
Какие изменения ждут Атырау?
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
Современный лимонарий запущен в Алматинской области
Без ухабов и ям
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития финансового рынка, связи и банкротства
Мощный снегопад обрушился на Камчатку
Закон Республики Казахстан О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан
Дипломам открывают границы
Завершилась XXII Международная Жаутыковская олимпиада
В Атырау формируется вагоностроительный кластер
Миланский рубеж: зимники выходят на финишную прямую
Вектор созидания: как преображается Кегенский район
Новые подробности допинг-скандала с Алимханулы: КФПБ проведет повторное слушание
Лишенного прав водителя задержали в наркотическом опьянении в Павлодаре
Место встречи – библиотека
570 тысяч граждан прошли обучение на платформе Skills Enbek в 2025 году
Январская свекла поспеет в апреле
В Астане прошли крещенские купания
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
115 лет Бауыржану Момышулы: имя, которое выбирают защитники Родины
Гвардейцы наполнили столицу новогодним настроением
Американец выплатил сотрудникам $240 млн премии после продажи своей компании
В Нацгвардии начался новый учебный период
В ЗКО ввели в строй первую в РК модульную станцию по очистке сточных вод
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
Налог на транспорт изменен в Казахстане
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
Поддержка педагогов – инвестиция в будущее страны
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Завод почти на 50 млрд тенге построят в Актюбинской области
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел

Читайте также

Камни помнят, или Репортаж из ущелья Боралдай
Езжай в Акколь, вставай на лыжи!
Мы все в ответе!
Лоси, архары, лисы и даже… олень

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]