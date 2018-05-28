​Потенциал индустриализации

Досжан Айту, Астана

Диалоговая площадка, организованная Казахстанским институтом развития индустрии МИР РК, стала эффективной платформой для обмена мнениями между представителями ведомства, отраслевых ассоциаций и институтов развития, отечественных и зарубежных компаний. По словам заместителя председателя Комитета индустриального развития и промышленной безопас­ности МИР РК Каната Баитова, в следующем году завершается реализация второго этапа Государственной программы индустриально-инновационного развития. В связи с этим обретают актуальность вопросы выработки новых стимулирующих мер по росту конкурентоспособности приоритетных секторов промышленности.

По итогам 2016 года Казахстан по показателю производительнос­ти труда достиг уровня Чехии, Венгрии и Словакии. Тем не менее республика в этом плане значительно отстает от большинства стран ОЭСР. За три последних года вклад обрабатывающего сектора в экономику увеличился с 10,1% до 11,2%. В предстоящие пять лет производительность труда в этой сфере должна вырасти в 1,5 раза. К 2025 году планируется сокращение вышеуказанного разрыва со странами ОЭСР до 32%.

В этом году запускается пилотный проект по оцифровке ряда предприятий машинострое­ния, пищевой промышленнос­ти, горнодобывающих и других секторов, которые станут показательными площадками, демонстрирующими потенциаль­ные возможности цифровых технологий в сфере оптимизации производственных процессов.

– С учетом приоритетов Индуст­рии 4.0 мы планируем переориентировать некоторые компоненты действующей системы господдержки на точечные меры стимулирования цифровизации промышленности. Поэ­тому все конструктивные идеи и предложения будут учтены в дальнейшей работе, – сказал Канат Баитов.

Между тем внедрение цифровых систем на промышленных предприятиях требует наличия соответствующего уровня компетенций трудовых сил. При этом не столько сами технологии, а их эффективное использование на практике дает тот положительный эффект, именуемый ростом производительности. Поэтому важно обеспечить баланс между внедряемыми технологиями и профессиональными кадрами, способными применять эти технологии наиболее эффективно.

– Время – деньги. И если компании теряют сегодня и то, и другое в результате недостаточной компетенции в вопросах роста произво­дительности, то в перспективе они рискуют упустить инициативу из рук, утратить рыночные позиции и всякий смысл ведения бизнеса, – отметил руководитель Национального центра производительности города Санкт-Петербурга РФ Сергей Смирнов.

По его мнению, любое произ­водство – это всего лишь 3 элемен­та в системе: человек, средство труда и оборудование. Научившись определять эффективность взаимодействия этих трех элементов, можно получить универсальный инст­румент анализа предприятий и производственных систем. И ключевым здесь является слово «научившись».

О современных мировых тенденциях в сфере профессиональных компетенций и особенностях корпоративной системы подготовки кадров как доминирующей практики на сегодня поделился мнением с участниками конференции один из руководителей группы компаний Brit (Англия) Сослан Саламов. В свою очередь о становлении крупных и средних казахстанских предприятий промышленности на новую технологическую основу, динамике производительности труда и росте конкурентоспособности в целом рассказали руководители таких компаний, как «Проммашкомплект», «Евраз Каспиан сталь» и других. 

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