Потерпевшую по делу экс-начальника УП Талдыкоргана подозревают в мошенничестве – Антикор

Об этом в ходе брифинга рассказал официальный представитель Антикора Данияр Бигайдаров

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Антикоррупционной службой по области Жетісу завершено досудебное расследование в отношении секретаря судебного заседания Талдыкорганского городского суда и двоих граждан по подозрению в мошенничестве, передает Kazpravda.kz

Как выяснилось, секретарь под видом оказания содействия в изменении показаний потерпевшей в суде в пользу бывшего начальника УП Талдыкорган завладела половиной из переданных 40 млн тенге его супругой.

«Остальные 20 млн тенге присвоены потерпевшей и ее подельником под предлогом изменения показаний в суде в пользу подсудимого. С санкции суда в отношении подозреваемых применены меры пресечения в виде «домашнего ареста» и «содержания под стражей», – сообщил представитель.

Согласно УПК, иная информация распространению не подлежит.

Напомним, ранее сообщалось, что 12 ноября 2023 года Куштыбаев, являясь начальником Управления полиции города Талдыкорган, в своем служебном кабинете совершил изнасилование.

30 апреля 2024 года он был приговорен к 11 годам лишения совободы, с лишением права занимать должности на государственной службе сроком на 10 лет. Также он лишен специального звания «полковник полиции».