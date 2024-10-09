Потерпевшую по делу экс-начальника УП Талдыкоргана подозревают в мошенничестве – Антикор

Об этом в ходе брифинга рассказал официальный представитель Антикора Данияр Бигайдаров
Антикоррупционной службой по области Жетісу завершено досудебное расследование в отношении секретаря судебного заседания Талдыкорганского городского суда и двоих граждан по подозрению в мошенничестве, передает Kazpravda.kz
Как выяснилось, секретарь под видом оказания содействия в изменении показаний потерпевшей в суде в пользу бывшего начальника УП Талдыкорган завладела половиной из переданных 40 млн тенге его супругой.
«Остальные 20 млн тенге присвоены потерпевшей и ее подельником под предлогом изменения показаний в суде в пользу подсудимого. С санкции суда в отношении подозреваемых применены меры пресечения в виде «домашнего ареста» и «содержания под стражей», – сообщил представитель.
Согласно УПК, иная информация распространению не подлежит.
Напомним, ранее сообщалось, что 12 ноября 2023 года Куштыбаев, являясь начальником Управления полиции города Талдыкорган, в своем служебном кабинете совершил изнасилование.
30 апреля 2024 года он был приговорен к 11 годам лишения совободы, с лишением права занимать должности на государственной службе сроком на 10 лет. Также он лишен специального звания «полковник полиции».