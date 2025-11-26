«Поток больных не уменьшается»: врачи Астаны обратились к родителям

Несмотря на то, что ситуация с ОРВИ в Астане находится под контролем, опасность полностью не исчезла

Фото: пресс-служба акимата Астаны

В Астане начался период острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ), характерных для осенне-зимнего сезона. Число заболевших в городе постепенно растет, передает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат

Заведующий отделением многопрофильной городской детской больницы № 3 Абайдахар Талантұлы прокомментировал сложившуюся ситуацию. По его словам, усилились темпы работы во всех поликлиниках Астаны, в том числе в детских фильтр-кабинетах. Поток посетителей в течение дня не уменьшается.

Главное требование врачей к родителям - при появлении симптомов вируса сразу же обращаться в фильтр-кабинет. Ведь легкомысленное отношение к первым симптомам или длительное лечение их дома — один из основных факторов, приводящих к осложнениям заболевания.

Кроме того, родители часто дают ребенку неправильную дозировку жаропонижающих препаратов. Такие препараты необходимо рассчитывать в соответствии с возрастом и весом ребенка. Слишком большая или слишком маленькая доза создает дополнительную нагрузку на организм. Лекарства следует давать только каждые 6 часов. А сбивать температуру следует только при достижении 38,5°. До этого организм борется с вирусом самостоятельно. Только у детей с судорожным синдромом этот показатель не должен превышать 37,5° — дети этой группы требуют особого наблюдения.

Эпидемиологическая ситуация в городе остаётся стабильной, однако учащаются случаи внезапных осложнений. Это особенно заметно в семьях, поздно обращающихся за медицинской помощью.

- Если каждый родитель не будет игнорировать сезонный вирус и правильно действовать при первых признаках, можно предотвратить серьезные формы заболевания, - говорит Абайдахар Талантұлы.

По словам врачей, ответственный и своевременный шаг - главное условие, обеспечивающее безопасность каждой семьи.

 

