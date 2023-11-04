Потребление мяса и мясопродуктов в Казахстане увеличилось на 4%

Экономика
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Вахитов Елдос
Выпускающий редактор

В то же время цены на мясо и мясные продукты выросли на 9%, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz

За январь–сентябрь текущего года в РК произвели 57,4 тыс. тонн свежего или охлаждённого мяса крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, лошадей и животных семейства лошадиных — на 8,4% больше, чем за аналогичный период 2022-го, сообщает Energyprom.kz.

Больше всего мяса было произведено в Костанайской области: 10,1 тыс. тонн, плюс 26% за год. В тройку лидеров также вошли Северо-Казахстанская (8 тыс. тонн, плюс 21,9%) и Актюбинская (7,8 тыс. тонн, плюс 3,5%) области.

За полный 2022 год в стране произвели 73,1 тыс. тонн мяса — на 11,4% больше, чем годом ранее.

На 1 октября текущего года в стране числилось 9,2 млн голов крупного рогатого скота — на 2,9% больше, чем годом ранее. Среди них насчитывалось 4,8 млн коров, плюс 4,9% за год.

Выросло также поголовье лошадей (на 8,2%, до 4,1 млн голов), верблюдов (на 5%, до 278,6 тыс. голов), овец (на 4,2%, до 21,8 млн голов) и птицы (на 4,2%, до 52,1 млн голов).

Поголовье коз сократилось на 3,5%, до 2,4 млн голов, поголовье свиней — на 2%, до 832 тыс. голов.

В целом скота и птицы было забито в хозяйствах или реализовано на убой в живом весе — 1,5 тыс. тонн (плюс 4,9% за год), в убойном весе — 891,1 тонны (плюс 5,2%). Также фермеры получили 5,2 млн тонн коровьего молока (плюс 2,7%) и 3,8 млрд куриных яиц (минус 1,9%).

Во втором квартале текущего года потребление мяса и мясопродуктов в РК составило 19,7 кг в среднем на человека — на 3,5% больше, чем годом ранее.

Больше всего казахстанцы потребляли говядину: 6,1 кг в квартал, годовой рост — на 7,8%. Второе и третье места по популярности заняли конина (1,4 кг, плюс 9,2%) и баранина (1,4 кг, минус 2,1%).

Среди мясных продуктов чаще всего казахстанцы потребляли мясной фарш (1,8 кг в среднем на человека), полукопчёную колбасу (988 г), варёную колбасу (663 г), сосиски и сардельки (533 г), а также говяжью печень (185 г).

Главными любителями мяса и мясных продуктов оказались жители Атырауской области. На второй и третьей строчках расположились Акмолинская и Мангистауская области.

В сентябре текущего года цены на мясо и мясопродукты выросли на 8,6% за год. В том числе мясо и птица подорожали на 8,3%, колбасы — на 9,9%, изделия из мяса — на 8,4%.

Непосредственно говядина выросла в цене на 10,6%, свинина — на 10,3%, конина — на 7,3%, баранина — на 6,7%, птица — на 2,8%. Среди колбас варёная подорожала на 10,4%, полукопчёная — на 9,4%.

В региональном разрезе наибольший рост цен на мясо и мясопродукты был зафиксирован в Акмолинской области: плюс 13,9%. В тройке антилидеров также оказались Алматинская область (плюс 12,2%) и Астана (плюс 11,8%). Наименьшее годовое удорожание наблюдалось в Шымкенте: плюс 3,1%.

#сельское хозяйство #мясо #мясопродукты

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