Информация о том, что на улице Валиханова в районе Байқоңыр неизвестные лица разбили стеклянную панель остановочного павильона, поступила на канал «102», передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: polisia.kz

В ходе проверки установлен подозреваемый — 37-летний мужчина. Выяснилось, что он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, умышленно повредил городское имущество. По решению суда нарушитель арестован на 10 суток.

С начала года в столице за аналогичные правонарушения к ответственности привлечено 165 человек. Порча имущества — это не только нарушение закона, но и неуважение к окружающим.

Полиция напоминает: за порчу городского имущества предусмотрена ответственность. Повреждение остановок, лавочек, малых архитектурных форм и прочих объектов инфраструктуры наносит ущерб городу и мешает комфортной жизни граждан.

Призываем жителей бережно относиться к общественному имуществу и сообщать о подобных фактах по номеру «102».