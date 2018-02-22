​Повысить конкурентоспособность

Асия Хайрулина, член Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК, председатель правления ОО «Лига женщин творческой инициативы»

По всей стране проходило активное обсуждение перехода казахского алфавита на латиницу. Утвержденный Президентом алфавит оптимален, удобен для использования в Сети. Надо подчеркнуть, что переход на латиницу – это прогрессивный шаг, который ускорит процесс духовной и цифровой модернизации Казахстана. Ведь латиница является основой образовательных и информационно-коммуникационных технологий.

При этом мы понимаем, что процесс перехода не будет быстрым, потребует определенного времени. Необходимо подготовить качественные методики, учебники, а также квалифицированных педагогов. Впереди предстоит очень большая работа, понадобятся терпение и понимание происходящего всеми казахстанцами. Наде­юсь, что новый алфавит станет интегри­рующей основой государственной языковой политики.

Популярное

Все
С тремя золотыми медалями завершили казахстанские боксеры этап Кубка мира
Места больше нет: в Афинах начнут бороться с наплывом туристов
Работу подпольного интернет-казино пресекли в Шымкенте
Международные эксперты провели обучение реставраторов в Казахстане
Генеральная уборка идёт на улицах Астаны
Казахстанский школьник отличился на международных чемпионатах по робототехнике
В Астане нашли тайник с канистрами прекурсоров для производства наркотиков
Гражданское правосудие Казахстана: глобальные тренды и национальные приоритеты
Ушел из жизни поэт Мухтар Шаханов
Бизнес-омбудсмен предложил отложить законопроект АЗРК по вопросам конкуренции
Ожидается строительство еще двух заводов
Триумфальный Кубок Победы
Бектенов провел заседание МВК по профилактике правонарушений
Трансформация экономики через потенциал институтов развития – новый выпуск подкаста Taldau Talks
Дух романтики и героизма
Школьная библиотека задает формат обучения
Над городом плывет шашлычный дым
Спикер Сената зачитал телеграмму соболезнования от Президента
«Тобол» и «Актобе» разочаровывают болельщиков
Что изменилось в миграционной политике Казахстана
Президента Монголии встретили в Акорде
Инклюзия как стратегический приоритет
Нелегальный ломбард разоблачили в Актюбинской области
К проактивному реагированию на киберугрозы
Мощное землетрясение произошло в Японии
Четыре медали завоевали казахстанские таеквондисты на турнире в Испании
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
Водная наука нуждается в поддержке
В Астане появятся новые точки притяжения
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
В области Жетысу готовятся к севу сахарной свеклы
В Астане изменили схему движения автобусов
Для учебы и спорта

