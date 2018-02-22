​Повысить конкурентоспособность

По всей стране проходило активное обсуждение перехода казахского алфавита на латиницу. Утвержденный Президентом алфавит оптимален, удобен для использования в Сети. Надо подчеркнуть, что переход на латиницу – это прогрессивный шаг, который ускорит процесс духовной и цифровой модернизации Казахстана. Ведь латиница является основой образовательных и информационно-коммуникационных технологий.

При этом мы понимаем, что процесс перехода не будет быстрым, потребует определенного времени. Необходимо подготовить качественные методики, учебники, а также квалифицированных педагогов. Впереди предстоит очень большая работа, понадобятся терпение и понимание происходящего всеми казахстанцами. Наде­юсь, что новый алфавит станет интегри­рующей основой государственной языковой политики.