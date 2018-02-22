Повысить конкурентоспособность
Асия Хайрулина, член Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК, председатель правления ОО «Лига женщин творческой инициативы»
По всей стране проходило активное обсуждение перехода казахского алфавита на латиницу. Утвержденный Президентом алфавит оптимален, удобен для использования в Сети. Надо подчеркнуть, что переход на латиницу – это прогрессивный шаг, который ускорит процесс духовной и цифровой модернизации Казахстана. Ведь латиница является основой образовательных и информационно-коммуникационных технологий.